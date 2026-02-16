La arena gana terreno en el paseo peatonal de la Platja de Palma en medio de un conflicto laboral

Amplios tramos del paseo peatonal de la Platja de Palma están impracticables como consecuencia de la acumulación de arena que los sucesivos temporales han ido arrastrando desde la playa. Una problemática que este invierno se ha agravado porque los trabajadores externalizados que se encargaban de la limpieza y el mantenimiento de este enclave cesaron de sus funciones el pasado 30 de noviembre, cuando terminó la concesión de Mar de Mallorca.

Estos profesionales denunciaron a la empresa y al Ayuntamiento por despido improcedente y está previsto que este abril se celebre el juicio colectivo.

El viento ha empujado mucha arena a la acera y jardineras. / DM

Las fuertes rachas de viento que han golpeado la playa estos últimos días han empeorado la situación y la arena se acumula en la acera, calzada, balnearios y jardineras. En algunos tramos con varios centímetros de grosor.

Nuevas licitaciones

La arena invade las jardineras y aceras de varios tramos de la Platja de Palma como consecuencia de las fuertes rachas de viento que golpearon la playa la semana pasada. La situación se agrava porque el hecho de que los trabajadores externalizados de la empresa Mar de Mallorca que se ocupaban de la limpieza y el mantenimiento del arenal dejaron de asumir esas funciones el pasado 30 de noviembre al terminar la concesión.

En estos momentos el Ayuntamiento de Palma lleva a cabo el proceso administrativo para licitar la limpieza y mantenimiento de las cinco playas del municipio, incluida Platja de Palma, pero las nuevas concesiones no empezarán a operar hasta abril. La empresa que asuma la gestión de la Platja de Palma se compromete a subrogar a los sesenta trabajadores de Mar de Mallorca.