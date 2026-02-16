La arena gana terreno en el paseo peatonal de la Platja de Palma en medio de un conflicto laboral
Los trabajadores externalizados que se ocupaban de la limpieza de este arenal terminaron el 30 de noviembre con el fin de la concesión
Amplios tramos del paseo peatonal de la Platja de Palma están impracticables como consecuencia de la acumulación de arena que los sucesivos temporales han ido arrastrando desde la playa. Una problemática que este invierno se ha agravado porque los trabajadores externalizados que se encargaban de la limpieza y el mantenimiento de este enclave cesaron de sus funciones el pasado 30 de noviembre, cuando terminó la concesión de Mar de Mallorca.
Estos profesionales denunciaron a la empresa y al Ayuntamiento por despido improcedente y está previsto que este abril se celebre el juicio colectivo.
Las fuertes rachas de viento que han golpeado la playa estos últimos días han empeorado la situación y la arena se acumula en la acera, calzada, balnearios y jardineras. En algunos tramos con varios centímetros de grosor.
Nuevas licitaciones
La arena invade las jardineras y aceras de varios tramos de la Platja de Palma como consecuencia de las fuertes rachas de viento que golpearon la playa la semana pasada. La situación se agrava porque el hecho de que los trabajadores externalizados de la empresa Mar de Mallorca que se ocupaban de la limpieza y el mantenimiento del arenal dejaron de asumir esas funciones el pasado 30 de noviembre al terminar la concesión.
En estos momentos el Ayuntamiento de Palma lleva a cabo el proceso administrativo para licitar la limpieza y mantenimiento de las cinco playas del municipio, incluida Platja de Palma, pero las nuevas concesiones no empezarán a operar hasta abril. La empresa que asuma la gestión de la Platja de Palma se compromete a subrogar a los sesenta trabajadores de Mar de Mallorca.
Suscríbete para seguir leyendo
- La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
- Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
- Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
- El saldo de la Tarjeta Ciudadana se trasladará a la Tarjeta Única de transporte a partir del 1 de abril "de forma automática"
- Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
- Los feriantes del Ram en Palma: 'Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”
- La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo
- Polémica entre los amarristas alemanes de Club de Mar a escasas semanas de su reapertura