El espíritu del carnaval triunfa sobre el viento y sa Rua toma el centro de Palma

El espíritu del carnaval se ha impuesto al mal tiempo y las ráfagas de viento casi infernales que han azotado la isla y Ciutat estos días. Sa Rua de Palma ha vuelto este domingo a tomar las calles del centro de la capital con más participación que el año pasado: 11 carrozas y 36 comparsas han empezado a desfilar a las cinco de la tarde desde la Rambla.

Entre las propuestas, destaca una en la que vecinos de la plaza Llorenç Villalonga, junto con asociaciones ecologistas y otros movimientos sociales, han recreado la tala de los bellasombras. Entre aplausos del público desfilan interpretando una performance en la que no falta el alcalde de Palma al que reclaman que les escuche y los técnicos del consistorio. Denuncian la tala y exigen participar en la configuración arbórea de la plaza y que no se corten más árboles.

Programación y recorrido de la Rúa de Palma

La jornada incluirá entrega de premios en la plaza del Rei Joan Carles I y la actuación del grupo Flamingos para cerrar la fiesta. Está previsto que termine el dispositivo especial por el carnaval y se reabran las calles de forma progresiva hasta las 22.00 horas.

Los protagonistas de este Carnaval 2026 van desfilando por la Rambla, calle de la Riera, calle Unió, la plaza del Rei Joan Carles I, la avenida de Jaume III hasta terminar en el paseo Mallorca. En el escenario en la plaza del Mercat el jurado toma nota para elegir a los ganadores de sa Rua. Por otro lado, en la plaza del Rei Joan Carles I, la de las Tortugas, hacia las siete de la tarde se prevé la llegada del desfile y entrega de premios.

Para terminar, hacia las 21.00 horas dará comienzo a actuación del grupo musical Flamingos.

Premios para carrozas y comparsas

Este año los premios ascienden a un total de 2.800 euros, repartidos en ocho categorías para carrozas y comparsas. En la modalidad de carrozas se otorgarán cuatro premios, dotados con 450 euros cada uno, para la más reivindicativa, la más original y la más animada. Para las comparsas se conceden otros cuatro premios, dotados con 250 euros cada uno.