La Autoridad Portuaria renovará entre 2026 y 2027 sus ocho bares y restaurantes de la primera línea de Palma

Ocho nuevos bares y restaurantes situados en ubicaciones privilegiadas de la primera línea de mar de Palma o de la zona portuaria abrirán sus puertas completamente renovados entre 2026 y 2027. Es el resultado del final de las concesiones de los locales de restauración de la Autoridad Portuaria de Baleares, así como de la resolución de los cinco concursos convocados hasta ahora.

La primera renovación es la del emblemático Bar Pesquero, ubicado en el Moll de sa Llonja desde hace 60 años, que fue adjudicado a finales del pasado mes de diciembre a la empresa Coliving Puig de Alaró. Llega aparejada a una inversión de 2,9 millones de euros que supondrá la construcción de un edificio de planta baja y sótano, una nueva terraza y una gran pérgola de madera laminada inspirada en las embarcaciones en construcción de los antiguos astilleros, con las cuadernas a la vista.

El proyecto de los arquitectos Jordi Herrero y Eduardo García Acuña, que se encuentra en exposición pública y cuyas recreaciones se han conocido esta semana, ha despertado las críticas de ARCA.

La asociación proteccionista ha cargado contra el llamativo diseño escogido y solicitado su retirada, pidiendo a la vez que se convoque un nuevo concurso con una intervención "mínima" que no altere el paisaje del frente marítimo. "Palma no necesita" una construcción con "voluntad deliberada de ser extremadamente visible" en un enclave especialmente sensible, frente al Casc Antic y a escasos metros de la Llotja, con la Catedral como telón de fondo, considera la entidad.

La concesión de la Autoridad Portuaria es para un plazo de 18 años, con una mejora de las tasas anuales propuestas por la Autoridad Portuaria muy ventajosa con respecto a los otros locales en concurso, puesto que alcanza los 700.000 euros.

No ha ocurrido lo mismo con el concurso del bar restaurante Varadero, situado al final del Muelle de s’Escollera, que ha quedado desierto y ahora la Autoridad Portuaria elaborará un nuevo pliego de condiciones para sacarlo de nuevo a concurso, según han confirmado fuentes de la entidad portuaria. La tasa anual era de 134.000 euros y la duración de la concesión de solo seis años, por estar ligado a una de las zonas de intervención de la futura reforma del Puerto de Palma, que liberará toda la zona de los muelles comerciales y abrirá el espacio resultante al ciudadano, con una gran zona verde y la recuperación del antiguo Passeig de la Riba.

El Varadero ofrecía en el concurso un edificio principal, terraza adyacente y zona ajardinada, con una superficie total de 1.000 metros cuadrados.

También ha quedado sin ofertas el concurso del bar restaurante Port Centre, situado en la azotea de la sede institucional de la Autoridad Portuaria de Baleares, convocado por segunda vez en febrero de 2025, con una terraza de 400 metros con vistas al mar, la Catedral y el Palacio de la Almudaina. Se exigía un canon anual para su explotación de 67.165 euros.

A punto de adjudicación se encuentran dos locales más. En primer lugar, el bar restaurante Ánima Beach, situado en un extremo de la playa de Can Pere Antoni, bajo la Costa del Gas. Y, en segundo lugar, el bar restaurante Can Blanc, según su última denominación, en el Moll de Sant Magí.

En el caso del primero, Ánima Beach, que en 2012 sustituyó al popular chiringuito de playa Bar Gabi, el plazo de presentación de solicitudes ya ha concluido y actualmente se encuentra en fase de estudio de las ofertas presentadas. En este caso la concesión tiene una duración de 18 años y un canon anual de 80.000 euros.

La adjudicación incluye la gestión de más de 1.260 metros cuadrados de superficie: 220 del edificio, 1.040 de terraza exterior y otros 200 con elementos desmontables.

El nuevo adjudicatario deberá ofrecer servicio de bar-cafetería y restaurante, aunque podrá incorporar propuestas complementarias siempre que respeten el entorno. Además, tendrá la obligación de adecuar las instalaciones según el modelo de negocio que presente en la oferta.

El segundo bar restaurante de inminente adjudicación se llama Can Blanc y había cerrado durante las obras del Passeig Marítim.

El objetivo de este concurso es rehabilitar y reactivar este espacio de restauración para que quede integrado plenamente en el paseo, "fomentando así la relación puerto-ciudad". Se trata de un edificio con terraza con una superficie de más de 700 metros cuadrados. El plazo de concesión es de 18 años y la tasa de ocupación se ha fijado en 31.000 euros anuales, a lo que podrán añadirse mejoras.

En este caso, como también se exigía en el del Bar Pesquero, la empresa adjudicataria deberá asumir las inversiones necesarias para demoler y reconstruir el edificio, adaptándolo al nuevo diseño del Passeig Marítim, detalla el pliego de condiciones. La Autoridad Portuaria señala que el plazo de presentación de ofertas ya ha concluido y ahora se encuentran en fase de estudio antes de la adjudicación.

También ha anunciado la entidad portuaria la próxima convocatoria del concurso para adjudicar el Bar Marítimo, todavía sin una fecha determinada, con la voluntad de renovar y reabrir un negocio que en su día disfrutó de una de las mejores terrazas de Palma. Se beneficia de la renovación de la plaza Santo Domingo de la Calzada, ahora peatonal en toda su superficie, que además se ha reforzado como conexión entre el barrio de es Jonquet y el Passeig Marítim. En estos momentos la Autoridad Portuaria ya está preparando la licitación para su gestión.

El local abrió en 1951 y cerró sus puertas en 2022, asediado por las obras que llegaron hasta su entrada. El nuevo adjudicatario decidirá si continúa con el histórico nombre o apuesta por una renovación.

La Autoridad Portuaria también tiene la intención de sacar a concurso el bar restaurante del Muelle de las Golondrinas, pero después de que se resuelvan los concursos para la gestión de esa dársena de embarcaciones de excursiones turísticas y también el del Bus Náutic, el sistema de barcos eléctricos que unirá ese punto central del Passeig Marítim con el Moll Vell, el Dique del Oeste y el Portitxol.

El restaurante Anssia Gastrobeach del Portitxol, sobre la arena de la playa, no termina su concesión hasta junio de 2027, por lo que la convocatoria de su concurso será la más tardía.

Sin contar los concursos todavía no convocados, con la renovación de los locales la Autoridad Portuaria de Baleares se asegura en concepto de cánones anuales más de un millón de euros, siempre que logre adjudicar el Varadero y el nuevo restaurante del Port Centre de su sede social, cantidad anual que se incrementará sustancialmente con las futuras adjudicaciones del Bar Marítimo y el bar restaurante del Muelle de las Golondrinas.