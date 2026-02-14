Palma acogerá la caminata solidaria Magic Line Sant Joan de Déu

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Redacción Palma

El Salón de Plenos de Cort acogió ayer el acto de presentación de la caminata solidaria Magic Line Sant Joan de Déu, que tendrá lugar el próximo 19 de abril en Palma y que este año celebra su décima edición. La Magic Line es una caminata solidaria no competitiva que se organiza por equipos con el objetivo de financiar iniciativas centradas en la atención a personas sin hogar, el acompañamiento social, el apoyo a familias vulnerables, las terapias complementarias, la inclusión social y el trabajo comunitario en los barrios.

