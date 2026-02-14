Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio casa VilafrancaCucorba se despideJaime Anglada Medalla de OroAterrizajes frustrados PalmaRecorrido Sa Rua de PalmaRCD Mallorca
instagramlinkedin

Son Busquets

Jeringuillas en Son Busquets: "En un despiste puede ocurrir una desgracia"

"Es una zona de tránsito. Nos preocupa mucho sobre todo por los niños. Es un camino habitual para ir al centro de salud del barrio", advierte Yolanda Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos Parc de ses Fonts-Conservatori

VÍDEO | Jeringuillas en la puerta de entrada al antiguo cuartel de Son Busquets

VÍDEO | Jeringuillas en la puerta de entrada al antiguo cuartel de Son Busquets

César Mateu

Palma

Nerviosismo entre los residentes de Camp Redó, Cas Capiscol y Parc de ses Fonts por la aparición de jeringuillas usadas en la entrada del antiguo cuartel de Son Busquets en la carretera de Valldemossa en Palma. Hay varias tiradas en la acera en una zona de paso para muchos habitantes y los vecinos alertan de que también acceden al recinto para drogarse. "Nos han contado que a veces entran y al rato salen. Nos preocupa porque hubo una vez que un chico murió. Si a alguien le pega algo dentro, no saldrá", asegura Yolanda Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos Parc de ses Fonts-Conservatori.

Jeringuillas en la entrada del antiguo cuartel de Son Busquets.

Jeringuillas en la entrada del antiguo cuartel de Son Busquets. / C.M. / DMA

En la entrada, donde algunas jeringuillas usadas están en el suelo, también hay dos casetas. En ellas, las puertas están tapadas con cartón, hay algunas mantas en el suelo y un colchón. Sobre la ventana de la de la izquierda tienen colocada una jeringuilla y hay varias más en el suelo. En la de la derecha también hay algunas usadas tiradas por la vía pública, más cerca de las aceras. "Es una zona de tránsito. Nos preocupa mucho por los niños. Es un camino para ir el centro de salud. En un despiste puedes tener una desgracia”, alerta Rodríguez.

Jeringuillas en la entrada del antiguo cuartel de Son Busquets.

Jeringuillas en la entrada del antiguo cuartel de Son Busquets. / C.M. / DMA

"Es humanidad"

La preocupación no solo está fuera del recinto, también dentro. "Varios vecinos nos han dicho que saltaban, hablé con Casa 47 (antiguo Sepes) y nos dijeron que entraban, pasaban un tiempo y salían. Nos preocupa que entren a drogarse y que Casa 47 (entidad que depende del Ministerio de Vivienda) no le de importancia. Entran y luego se van, pero alguien puede fallecer dentro. Esto ya es a nivel humanidad", advierte.

"En este entran y se van, me da poca tranquilidad. Son laxos con la seguridad del recinto. Es preocupante por un tema de humanidad. La empresa de seguridad avisa a Casa 47 y los otros dicen 'pues vale'. Están un poco relajados. Entran a drogarse. Se pueden morir, ya sucedió en 2023", avisa.

Noticias relacionadas y más

Más limpieza

Desde la Asociación de Vecinos Parc de ses Fonts-Conservatori están "contentos" con el Ayuntamiento de Palma porque pusieron vallas azules para evitar que aparquen en la entrada del antiguo cuartel, pero le piden "más limpieza". "Queremos que la refuercen, que sepan que es un punto crítico", subraya para que no ocurra ninguna desgracia.

Jeringuillas en la entrada del antiguo cuartel de Son Busquets.

Jeringuillas en la entrada del antiguo cuartel de Son Busquets. / C.M. / DMA

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
  2. La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
  3. Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
  4. El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico
  5. Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
  6. El saldo de la Tarjeta Ciudadana se trasladará a la Tarjeta Única de transporte a partir del 1 de abril "de forma automática"
  7. Los feriantes del Ram en Palma: 'Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”
  8. La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo

Jeringuillas en Son Busquets: "En un despiste puede ocurrir una desgracia"

Jeringuillas en Son Busquets: "En un despiste puede ocurrir una desgracia"

Vox reclamará la alcaldía de Palma en 2027 si sube en votos en las negociaciones que abra con el PP

Vox reclamará la alcaldía de Palma en 2027 si sube en votos en las negociaciones que abra con el PP

Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT

Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT

Esta es la previsión del tiempo para Sa Rua de Carnaval de Palma

Esta es la previsión del tiempo para Sa Rua de Carnaval de Palma

Consulta aquí el programa completo, actividades y horarios del Año Nuevo Chino de Pere Garau

Consulta aquí el programa completo, actividades y horarios del Año Nuevo Chino de Pere Garau

Alarma por un incendio declarado en la antigua cárcel de Palma

Alarma por un incendio declarado en la antigua cárcel de Palma

Jaime Martínez sobre las protestas de la Policía Local por el Plan de Ordenación: "No admito amenazas ni presiones"

Un mapa colaborativo destapa los espacios públicos más populares para encuentros sexuales, con valoraciones y etiquetas, en Palma

Un mapa colaborativo destapa los espacios públicos más populares para encuentros sexuales, con valoraciones y etiquetas, en Palma
Tracking Pixel Contents