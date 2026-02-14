Son Busquets
Jeringuillas en Son Busquets: "En un despiste puede ocurrir una desgracia"
"Es una zona de tránsito. Nos preocupa mucho sobre todo por los niños. Es un camino habitual para ir al centro de salud del barrio", advierte Yolanda Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos Parc de ses Fonts-Conservatori
Nerviosismo entre los residentes de Camp Redó, Cas Capiscol y Parc de ses Fonts por la aparición de jeringuillas usadas en la entrada del antiguo cuartel de Son Busquets en la carretera de Valldemossa en Palma. Hay varias tiradas en la acera en una zona de paso para muchos habitantes y los vecinos alertan de que también acceden al recinto para drogarse. "Nos han contado que a veces entran y al rato salen. Nos preocupa porque hubo una vez que un chico murió. Si a alguien le pega algo dentro, no saldrá", asegura Yolanda Rodríguez, presidenta de la Asociación de Vecinos Parc de ses Fonts-Conservatori.
En la entrada, donde algunas jeringuillas usadas están en el suelo, también hay dos casetas. En ellas, las puertas están tapadas con cartón, hay algunas mantas en el suelo y un colchón. Sobre la ventana de la de la izquierda tienen colocada una jeringuilla y hay varias más en el suelo. En la de la derecha también hay algunas usadas tiradas por la vía pública, más cerca de las aceras. "Es una zona de tránsito. Nos preocupa mucho por los niños. Es un camino para ir el centro de salud. En un despiste puedes tener una desgracia”, alerta Rodríguez.
"Es humanidad"
La preocupación no solo está fuera del recinto, también dentro. "Varios vecinos nos han dicho que saltaban, hablé con Casa 47 (antiguo Sepes) y nos dijeron que entraban, pasaban un tiempo y salían. Nos preocupa que entren a drogarse y que Casa 47 (entidad que depende del Ministerio de Vivienda) no le de importancia. Entran y luego se van, pero alguien puede fallecer dentro. Esto ya es a nivel humanidad", advierte.
"En este entran y se van, me da poca tranquilidad. Son laxos con la seguridad del recinto. Es preocupante por un tema de humanidad. La empresa de seguridad avisa a Casa 47 y los otros dicen 'pues vale'. Están un poco relajados. Entran a drogarse. Se pueden morir, ya sucedió en 2023", avisa.
Más limpieza
Desde la Asociación de Vecinos Parc de ses Fonts-Conservatori están "contentos" con el Ayuntamiento de Palma porque pusieron vallas azules para evitar que aparquen en la entrada del antiguo cuartel, pero le piden "más limpieza". "Queremos que la refuercen, que sepan que es un punto crítico", subraya para que no ocurra ninguna desgracia.
