‘Els darrers dies’, el "verdadero" carnaval, toma la calle Blanquerna de Palma

Las ganas de fiesta sobran cuando quien está detrás de una convocatoria es Orgull Llonguet. Una divertida rua ha recorrido este sábado la calle Blanquerna, empezando desde la confluencia con las avenidas para reivindicar el carnaval más popular de Palma. En Els darrers darrers dies como catarsis final los asistentes, alrededor de cincuenta personas, procedieron a romper cossiols en la plaza Santa Pagesa, para regocijo de los más pequeños.

Este desfile colorido tenía una divertida combinación de partida: correbars a ritmo de la charanga 1 Ronda+, y joc dels cossiols para los niños.

Del juego tradicional típico en tiempos de carnaval y fiestas populares han disfrutado entre otros esta tarde el pequeño Llorenç. Casi sin aliento de la carrera y por la emoción se acercaba a la Cossiolera para entregarle el tesoro encontrado, una de las pequeñas macetas de plástico que habían escondido los organizadores a lo largo de la calle. A cambio ella le recompensaba con un regalo sorpresa, con chuches incluidas que sacó de una gran baúl con ruedas sobre el que iba montada. Llorenç contaba orgulloso que ya era el segundo cossiol que había encontrado antes de salir corriendo para seguir con el juego.

Un grupo de amigos disfrazados de personajes de la película ‘Shrek’. / GUILLEM BOSCH

También la pequeña Clara disfrutaba de la diversión luciendo su disfraz de «renito», coronado con diadema con cuernos. El traje, confesaba su madre entre risas, está siendo bien amortizado, lo va luciendo en más de una fiesta.

La Cossiolera fue recorriendo la calle Blanquerna rodeada de sus acólitos y el espíritu del carnaval impregnando cada uno de los bares donde fueron haciendo parada, con la charanga 1 Ronda+ amenizando la fiesta.

Miembros de la charanga 1 Ronda+. / GUILLEM BOSCH

Participaron en este carnaval alternativo organizado por Orgull Llonguet: el restaurante Blat Al Sac, Mariscal del Jamón, La Cabra Feliz, Suquía Café Bistró, Clandestí Taller Gastronòmic, Max & Davy, Romantime y la hamburguesería Porkades, según explicó una de las participantes. También contaron con la colaboración de comercios como Melicotó y la juguetería Lasanta.

Mientras el pasacalles discurría rumbo a Santa Pagesa allí sonaba la música urbana para acompañar un jam protagonizada por Breaking Mallorca y del proyecto artístico Soul Ninja. Este evento de baile improvisada lo organizó la Asociación de Vecinos de Santa Pagesa.