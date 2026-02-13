Vecinos y Ayuntamiento buscan una solución para el vandalizado quiosco de Son Gibert
Se dan un mes de plazo para dar un uso a esta instalación municipal que fue una cafetería y que ha sido objeto de reiterados ataques vandálicos
Representantes vecinales de citaron el miércoles con la regidora de Govern Interior, Mercedes Celeste, para reclamar soluciones para el "lamentable" estado en el que se encuentra el quiosco del parque de Son Gibert después de haber sufrido reiterados episodios de vandalismo.
Los vecinos plantearon que esta instalación municipal, que fue un bar con terraza antes de que cerrara por la pandemia, se convierta en un local para celebrar actividades sociales ya que el barrio tiene un déficit de equipamientos de este tipo. Sin embargo, Celeste consideró más apropiado comprar o alquilar un local cerrado y más acorde para esta funcionalidad, ya que el actual quiosco está diseñado para acoger una cafetería.
Vecinos y representantes vecinales acordaron citarse dentro de un mes para concretar una solución. Sobre la mesa está la opción de volver a convocar un concurso para que este espacio recupere su función original de ser un bar o, incluso, desmantelarlo debido a los frecuentes ataques vandálicos de los que ha sido objeto.
Destrozos y amenazas
El último episodio ha destrozado la práctica totalidad de las cristaleras. Los vecinos lamentan que, además de los destrozos, la persona que llevaba la cafetería había sido objeto de amenazas por parte de grupos de jóvenes, por lo que consideran complicado que alguien quiera volver a gestionarlo.
