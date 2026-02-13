La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí

La nueva ley del litoral de Baleares permitirá legalizar el popular restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí, afectado en 2022 por una orden de demolición y cierre dictada por el Ministerio para la Transición Ecológica cuya ejecución el Ayuntamiento de Palma logró posponer in extremis, gracias a un acuerdo plenario para estudiar si el inmueble podía ser protegido por su valor patrimonial.

El texto de la nueva ley, a la que ha tenido acceso este diario y cuyo objetivo general es la ordenación, protección y gestión integral del litoral balear, abre la puerta a que construcciones ilegales o fuera de ordenación situadas en primera línea de costa puedan ser legalizadas pese a no contar con una declaración de Bien de Interés Cultural o de Bien Catalogado que las proteja. De este modo se podrán preservar si su desaparición "supone una pérdida irreparable de construcciones o edificaciones singulares ligadas al paisaje, la historia y la idiosincrasia de las islas", pudiendo "cualquier administración pública o persona física o jurídica" iniciar esa tramitación, detallan los artículos 24 y 25 del futuro texto legal. Será necesario en todos los casos la incoación por parte Consell de Mallorca o, en su caso,de los consells insulares de Menorca, Ibiza y Formentera.

Para este fin, señala la ley, se crean unos registros insulares en los que deben inscribirse las construcciones, edificaciones y núcleos tradicionales existentes en el litoral de Baleares que tengan un valor histórico, cultural o etnológico, así como aquellos que, sin tener los valores necesarios para ser declarados bienes de interés cultural o bienes catalogados, se consideren aptos para ser inscritos, según los criterios antes citados.

También se especifica en el artículo 27 que en los casos de bienes de interés cultural, catalogados o inscritos en los registros que se encuentren situados en zona de dominio público marítimo-terrestre si se pretende desarrollar un uso privativo de los mismos se deberá solicitar igualmente la autorización o concesión administrativa correspondiente.

Pere Joan Oliver

En diciembre de 2022 el grupo ecologista GOB registró una solicitud ante la Demarcación de Costas en Baleares para reclamar la demolición efectiva del restaurante El Bungalow en Ciudad Jardín. Igualmente, solicitó el cierre de la "actividad ilegal" de restauración mientras no se ejecutara la retirada del restaurante, además de reclamar que se diera cumplimiento a la resolución del Ministerio para la Transición Ecológica de retirada del edificio con el objetivo de "asegurar la integridad, la adecuada conservación, la restauración necesaria y para garantizar el uso público del dominio público marítimo-terrestre".

El restaurante El Bungalow inició entonces una campaña para dar visibilidad a la situación por la que atravesaba, en la que participaron numerosos personajes públicos, poniendo de relieve la antigüedad del centenario edificio, pese a sus modificaciones posteriores, así como la trayectoria de un negocio arraigado con más de 40 años de trayectoria. El historiador Pere Galiana llegó a identificar el origen de la construcción en unos planos de Palma del siglo XIX que confirmarían que justo delante del gran casal de Can Fonoll, cerca del mar, se encontraba una caseta de baño y posible varadero que sería el origen de la edificación del restaurante El Bungalow.