Jaime Martínez sobre las protestas de la Policía Local por el Plan de Ordenación: "No admito amenazas ni presiones"

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, considera "legítimas" las protestas de los sindicatos de la Policía Local porque el Ayuntamiento todavía no ha aprobado el Plan de Ordenación de la plantilla, pero ha advertido de que no aceptará "presiones ni amenazas". Del mismo modo, no ha aventurado una fecha para su entrada en vigor porque esta reestructuración de los horarios y funciones de los casi 800 agentes del cuerpo sigue pendiente de una serie de informes jurídicos.

Los sindicatos abordaron al alcalde el jueves por la tarde en un acto público en el Casal Solleric para reprocharle que el documento no entrara en vigor el pasado 1 de enero. El viernes pasado también protestaron dándole la espalda cuando intervino en una jornada en PalmaActiva. "Es una escenificación de los sindicatos, muy legítima, pero están las mesas de negociaciones en las que se les da información puntual y actualizada. Nosotros hacemos nuestro trabajo, que es que la Policía Local tenga el presupuesto más elevado de su historia, la incorporación de 300 nuevos policías esta legislatura, más vehículos, comisarías, efectivos en la calle, una unidad de drones, una ordenanza cívica y devolver al cuerpo la imagen que se merece. Les damos todos los recursos para tener una policía más efectiva que defenderá mejor a los ciudadanos de Palma", ha señalado Martínez.

"El Plan de Ordenación no estaba en mi programa de gobierno, pero fue un compromiso personal que puse sobre la mesa después de que durante años se ningunease a la Policía Local y se deteriorara su imagen. Ese plan lo puse yo sobre la mesa, no los sindicatos, y estará en tiempo y forma cuando sea viable jurídicamente y administrativamente", ha manifestado.

El alcalde ha negado que se comprometiera a que esta reestructuración entrara en vigor el 1 de enero. "Nunca me han escuchado comprometiéndome a que se pondría en marcha el 1 de enero. Nunca lo he dicho. Mi voluntad era ponerlo en marcha lo antes posible, y si podía ser el 1 de enero, perfecto. Pero no pasaré por encima de ningún informe jurídico, de intervención o mesas de negociación. El Plan de Ordenación estará, pero en los plazos que se tengan que marcar. Este alcalde no admite ni amenazas ni presiones. Tiene un compromiso con la ciudad y con la Policía Local, y trabajaremos para que tengan más recursos, efectivos, unidades y derechos. Lo he explicado muchas veces, pero si lo tengo que volver a explicar, lo haré", ha subrayado Martínez.

"No depende del alcalde"

El primer edil ha indicado que tiene la mano extendida con los sindicatos. De hecho, ha insistido, "la extendí yo porque el Plan de Ordenación lo puse yo sobre la mesa". Y ha reclamado un trabajo conjunto "para llegar a lo que necesitan los ciudadanos porque si no, lo sufrirán los ciudadanos".

Martínez ha evitado poner fechas a la entrada en vigor de la reestructuración. "Será antes de los diez años que hacía que lo esperaban", ha ironizado. "Si es viable, se pondrá en marcha enseguida que se pueda. Pero no depende del alcalde. Dependerá de que esté en condiciones para que no pueda ser recurrido, impugnado y que no decaiga. No depende de mi voluntad, sino de muchas cosas. Es un trabajo conjunto", ha zanjado.