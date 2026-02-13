Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cort tala dos grandes palmeras en el centro de Palma afectadas por el picudo rojo

Los ejemplares crecían en el Passeig del Born y en la plaza del Mercat y el Ayuntamiento las consideraba irrecuperables

Palmera talada en el Passeig del Born.

Palmera talada en el Passeig del Born. / B. Ramon

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

El Ayuntamiento de Palma taló ayer dos grandes palmeras en el centro de Palma afectadas por el picudo rojo (Rhynchophorus ferrugineus). Uno de los ejemplares crecía en un gran parterre en el Passeig del Born, junto a la esquina con la calle Sant Feliu. El otro se localizaba en la plaza del Mercat, próximo a la popular hamburguesería Alaska.

"Durante el año anterior se realizaron ventanas terapéuticas como medida de control y recuperación. No obstante, las palmeras no han presentado nuevas hojas ni signos de recuperación, confirmándose el fallo fisiológico del ejemplar", argumentó el Consistorio.

Palmera talada en la plaza del Mercat.

Palmera talada en la plaza del Mercat. / B. Ramon

El Consistorio revisa la población de palmeras de la ciudad forma periódica para detectar la presencia de este insecto que, si no se controla, puede extenderse a otros ejemplares en forma de plaga. El ejemplar de la plaza del Mercat había perdido todas las hojas y, junto con la del Passeig del Born, eran consideradas irrecuperables por los técnicos de Cort.

Una vez talados, los operarios municipales trocearon los ejemplares y se los llevaron en camiones. Posteriormente personal de Emaya limpió los restos que quedaron en el suelo después de la intervención.

La palmera de la plaza del Mercat infactada por el picudo rojo antes de ser talada.

La palmera de la plaza del Mercat infactada por el picudo rojo antes de ser talada. / Cort

