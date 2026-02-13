Consulta aquí el programa completo, actividades y horarios del Año Nuevo Chino de Pere Garau
El barrio acoge este domingo 22 de febrero una jornada festiva desde las 11.00 hasta las 23.00 horas con danzas tradicionales, flash mobs y cultura china durante todo el día
El barrio palmesano de Pere Garau se prepara para teñirse de rojo y dorado el próximo domingo 22 de febrero con la celebración del Año Nuevo Chino 2026. La fiesta arrancará a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 23.00, con un programa que combina tradición, espectáculos callejeros y una amplia oferta gastronómica.
Dragones, leones y animación desde la mañana
La jornada comenzará oficialmente a las 11.00 horas con el inicio de la fiesta. Apenas quince minutos después, a las 11.15, tendrá lugar uno de los momentos más esperados: el tradicional baile del dragón y los leones, una de las expresiones más simbólicas del Año Nuevo Chino.
A las 12.00 horas se celebrará un primer flash mob que incluirá bailes callejeros, pequeñas representaciones teatrales y animación infantil, pensado para todos los públicos.
Tarde de actuaciones y cultura asiática
Por la tarde, el programa continuará a las 16.30 horas con un nuevo pase del baile del dragón y los leones. De 17.00 a 19.00 horas se desarrollará otro bloque de flash mobs con bailes asiáticos, actuaciones artísticas y animación.
La celebración alcanzará uno de sus puntos culminantes a las 19.30 horas con un espectáculo de luces que servirá de antesala al tramo final de la jornada. Entre las 20.00 y las 23.00 horas, la fiesta se cerrará con música en vivo y animación final en un último gran flash mob nocturno.
28 carpas con gastronomía y cultura china
Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer una gran zona cultural y gastronómica compuesta por 28 carpas. En ellas se ofrecerá comida callejera típica de distintas regiones de China, además de artículos tradicionales vinculados a la celebración del Año Nuevo.
Entre los puestos habrá decoración festiva, artesanía, elementos simbólicos y productos culturales que reflejan el significado de esta festividad, considerada una de las más importantes del calendario chino.
- Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
- Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
- El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico
- Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
- Los feriantes del Ram en Palma: 'Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”
- La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo
- La nueva ley del litoral de Baleares permitirá la legalización del restaurante El Bungalow de Ciutat Jardí
- Caterina Stanton y Gustavo Alem, propietarios de UCO Bakery: 'Nuestro pan está hecho para que dure. Para que vengan una vez a la semana, se lo lleven y lo consuman durante los siete días