Consulta aquí el programa completo, actividades y horarios del Año Nuevo Chino de Pere Garau

El barrio palmesano de Pere Garau se prepara para teñirse de rojo y dorado el próximo domingo 22 de febrero con la celebración del Año Nuevo Chino 2026. La fiesta arrancará a las 11.00 horas y se prolongará hasta las 23.00, con un programa que combina tradición, espectáculos callejeros y una amplia oferta gastronómica.

Dragones, leones y animación desde la mañana

La jornada comenzará oficialmente a las 11.00 horas con el inicio de la fiesta. Apenas quince minutos después, a las 11.15, tendrá lugar uno de los momentos más esperados: el tradicional baile del dragón y los leones, una de las expresiones más simbólicas del Año Nuevo Chino.

A las 12.00 horas se celebrará un primer flash mob que incluirá bailes callejeros, pequeñas representaciones teatrales y animación infantil, pensado para todos los públicos.

Tarde de actuaciones y cultura asiática

Por la tarde, el programa continuará a las 16.30 horas con un nuevo pase del baile del dragón y los leones. De 17.00 a 19.00 horas se desarrollará otro bloque de flash mobs con bailes asiáticos, actuaciones artísticas y animación.

La celebración alcanzará uno de sus puntos culminantes a las 19.30 horas con un espectáculo de luces que servirá de antesala al tramo final de la jornada. Entre las 20.00 y las 23.00 horas, la fiesta se cerrará con música en vivo y animación final en un último gran flash mob nocturno.

28 carpas con gastronomía y cultura china

Durante toda la jornada, vecinos y visitantes podrán recorrer una gran zona cultural y gastronómica compuesta por 28 carpas. En ellas se ofrecerá comida callejera típica de distintas regiones de China, además de artículos tradicionales vinculados a la celebración del Año Nuevo.

Entre los puestos habrá decoración festiva, artesanía, elementos simbólicos y productos culturales que reflejan el significado de esta festividad, considerada una de las más importantes del calendario chino.