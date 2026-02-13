Carnaval
Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT
El Carnaval de Palma regresa el domingo 15 de febrero de 2026 con un desfile que partirá a las 17.00 horas y que contará con 11 carrozas y 36 comparsas
El sábado 14, s'Arenal también celebra su Rua, que provocará restricciones de tráfico y desvíos de la EMT
El Carnaval vuelva a Palma este domingo con una Rua con más participación que el año pasado: 11 carrozas y 36 comparsas desfilarán por el centro de la ciudad. La jornada incluirá entrega de premios en la plaza del Rei Joan Carles I y la actuación del grupo ‘Flamingos’ para cerrar la fiesta.
¿Cuándo es la Rua de Palma 2026?
- Día: domingo 15 de febrero de 2026
- Hora de inicio del desfile: 17.00 horas
- Fin aproximado del dispositivo y reapertura progresiva de calles: hasta las 22.00 horas
Recorrido de la Rua de Palma 2026
La desfilada seguirá este itinerario, a partir de las 17.00 horas:
- La Rambla
- Calle de la Riera
- Calle Unió
- Plaza del Rei Joan Carles I (de las Tortugues)
- Avenida de Jaume III
- Final en Paseo Mallorca
Escenarios, jurado y entrega de premios
Habrá dos escenarios durante la jornada:
- Plaça del Mercat: aquí estará el jurado durante el desfile.
- Plaça del Rei Joan Carles I:
- Sobre las 19.00 horas: inicio de la actividad vinculada a la llegada del desfile y entrega de premios.
- Sobre las 21.00 horas: actuación del grupo musical ‘Flamingos’.
Premios: categorías y cuantía
Los premios suman 2.800 euros, repartidos en ocho categorías, con las mismas modalidades para carrozas y comparsas.
En la modalidad de carrozas se otorgarán cuatro premios, dotados con 450 euros cada uno, mientras que en la modalidad de comparsas se concederán otros cuatro premios, dotados con 250 euros cada uno. Cada carroza y cada comparsa podrán optar únicamente a una categoría de premio.
- Más elaborada
- Más reivindicativa
- Más original
- Más animada
Los premios se anuncian y entregan el mismo día, al finalizar la desfilada.
Medidas máximas de las carrozas
Las carrozas deberán respetar las dimensiones fijadas en las bases:
- Largo máximo: 16 metros
- Ancho máximo: 2,50 metros
- Altura máxima: 4 metros
Las que superen estas medidas no podrán desfilar.
Cortes de tráfico en Palma por la Rua 2026: horarios y puntos clave
¿A qué hora se cierra el tráfico?
- Cierre total de las calles del recorrido: desde las 14.00 horas
- Concentración de carrozas: desde las 15.00 horas en:
- Baró de Pinopar
- Carril bus de via Alemanya
- Comte de Sallent
- Reapertura progresiva: a partir de las 22.00 horas (aprox.)
Principales puntos de cierre
Durante la desfilada permanecerán cerrados estos accesos principales:
- Plaça de la Reina en dirección a Paseo del Born
- Paseo Mallorca en dirección a Jaume III
- Accesos desde Avingudes hacia Paseo Mallorca y Vía Roma
Aparcamientos afectados
Desde las 14.00 horas quedarán cerrados los accesos a:
- Parking de Plaza Major (Rambles)
- Parking de Vía Roma (salida de Baró de Pinopar)
Cambios de tráfico en s’Arenal: la Rua 2026 el sábado 14 de febrero
Además del desfile en Palma, el sábado 14 de febrero de 2026 se celebra la Rua de Carnaval de s’Arenal, con restricciones en la zona.
Cortes de tráfico en s’Arenal (sábado 14)
- Desde las 13.00 horas y hasta finalización:
- Carretera de s’Arenal
- Calle de Cartago
Recorrido y horario de la Rua de s’Arenal
- Horario del desfile: 15.00 a 21.00 horas
- Recorrido: desde carrer de Costa i Llobera (Son Verí) → avinguda de Miramar → avinguda Nacional → plaça dels Meravelles
Desvíos de la EMT Palma: líneas afectadas el 14 y 15 de febrero
Sábado 14 (s’Arenal): líneas con desvíos
- A2 (Aeropuerto – s’Arenal)
- L23 (s’Arenal – Plaza d’Espanya)
- Horario estimado de desvíos: 15.00 a 21.00 h (aprox.)
- En Palma, este día las líneas circularán con normalidad.
Domingo 15 (Palma): líneas con desvíos
Horario estimado de desvíos: 14.00 a 22.00 h (aprox.)
Líneas afectadas:
- A1 (Aeropuerto – Palma Centre)
- L1 (Portopí – Sindicat)
- L3 (Pont d’Inca – Joan Carles I)
- L4 (Ses Illetes – Nou Llevant)
- L7 (Son Gotleu – Son Serra / Sa Vileta / Son Vida)
- L20 (Portopí – Son Espases)
- L25 (s’Arenal – pl. de la Reina / Catedral)
- L35 (Aquàrium – pl. de la Reina / Catedral)
Para conocer el detalle por línea (paradas anuladas, desvíos y recorridos alternativos), se recomienda consultar los avisos en la web, la App o los carteles en paradas de la EMT.
