Sa Rua de Palma 2026: recorrido, horario, cortes de tráfico y desvíos de la EMT

El Carnaval vuelva a Palma este domingo con una Rua con más participación que el año pasado: 11 carrozas y 36 comparsas desfilarán por el centro de la ciudad. La jornada incluirá entrega de premios en la plaza del Rei Joan Carles I y la actuación del grupo ‘Flamingos’ para cerrar la fiesta.

¿Cuándo es la Rua de Palma 2026?

Día: domingo 15 de febrero de 2026

domingo 15 de febrero de 2026 Hora de inicio del desfile: 17.00 horas

17.00 horas Fin aproximado del dispositivo y reapertura progresiva de calles: hasta las 22.00 horas

Recorrido de la Rua de Palma 2026

La desfilada seguirá este itinerario, a partir de las 17.00 horas:

La Rambla Calle de la Riera Calle Unió Plaza del Rei Joan Carles I (de las Tortugues) Avenida de Jaume III Final en Paseo Mallorca

Escenarios, jurado y entrega de premios

Habrá dos escenarios durante la jornada:

Plaça del Mercat: aquí estará el jurado durante el desfile.

aquí estará el durante el desfile. Plaça del Rei Joan Carles I:

Sobre las 19.00 horas: inicio de la actividad vinculada a la llegada del desfile y entrega de premios .

inicio de la actividad vinculada a la llegada del desfile y . Sobre las 21.00 horas: actuación del grupo musical ‘Flamingos’.

Premios: categorías y cuantía

Los premios suman 2.800 euros, repartidos en ocho categorías, con las mismas modalidades para carrozas y comparsas.

En la modalidad de carrozas se otorgarán cuatro premios, dotados con 450 euros cada uno, mientras que en la modalidad de comparsas se concederán otros cuatro premios, dotados con 250 euros cada uno. Cada carroza y cada comparsa podrán optar únicamente a una categoría de premio.

Más elaborada

Más reivindicativa

Más original

Más animada

Los premios se anuncian y entregan el mismo día, al finalizar la desfilada.

Medidas máximas de las carrozas

Las carrozas deberán respetar las dimensiones fijadas en las bases:

Largo máximo: 16 metros

16 metros Ancho máximo: 2,50 metros

2,50 metros Altura máxima: 4 metros

Las que superen estas medidas no podrán desfilar.

Sa Rua de Palma, en imágenes / Manu Mielniezuk

Cortes de tráfico en Palma por la Rua 2026: horarios y puntos clave

¿A qué hora se cierra el tráfico?

Cierre total de las calles del recorrido: desde las 14.00 horas

desde las Concentración de carrozas: desde las 15.00 horas en:

desde las en: Baró de Pinopar

Carril bus de via Alemanya

Comte de Sallent

Reapertura progresiva: a partir de las 22.00 horas (aprox.)

Principales puntos de cierre

Durante la desfilada permanecerán cerrados estos accesos principales:

Plaça de la Reina en dirección a Paseo del Born

en dirección a Paseo Mallorca en dirección a Jaume III

en dirección a Accesos desde Avingudes hacia Paseo Mallorca y Vía Roma

Aparcamientos afectados

Desde las 14.00 horas quedarán cerrados los accesos a:

Parking de Plaza Major (Rambles)

Parking de Vía Roma (salida de Baró de Pinopar)

Cambios de tráfico en s’Arenal: la Rua 2026 el sábado 14 de febrero

Además del desfile en Palma, el sábado 14 de febrero de 2026 se celebra la Rua de Carnaval de s’Arenal, con restricciones en la zona.

Cortes de tráfico en s’Arenal (sábado 14)

Desde las 13.00 horas y hasta finalización:

y hasta finalización: Carretera de s’Arenal

Calle de Cartago

Recorrido y horario de la Rua de s’Arenal

Horario del desfile: 15.00 a 21.00 horas

Recorrido: desde carrer de Costa i Llobera (Son Verí) → avinguda de Miramar → avinguda Nacional → plaça dels Meravelles

FOTOS | Así ha sido la Rua de s'Arenal: sirenas, magos, una jungla o una batalla con romanos por Carnaval / Manu Mielniezuk

Desvíos de la EMT Palma: líneas afectadas el 14 y 15 de febrero

Sábado 14 (s’Arenal): líneas con desvíos

A2 (Aeropuerto – s’Arenal)

L23 (s’Arenal – Plaza d’Espanya)

Horario estimado de desvíos: 15.00 a 21.00 h (aprox.)

(aprox.) En Palma, este día las líneas circularán con normalidad.

Domingo 15 (Palma): líneas con desvíos

Horario estimado de desvíos: 14.00 a 22.00 h (aprox.)

Líneas afectadas:

A1 (Aeropuerto – Palma Centre)

L1 (Portopí – Sindicat)

L3 (Pont d’Inca – Joan Carles I)

L4 (Ses Illetes – Nou Llevant)

L7 (Son Gotleu – Son Serra / Sa Vileta / Son Vida)

L20 (Portopí – Son Espases)

L25 (s’Arenal – pl. de la Reina / Catedral)

L35 (Aquàrium – pl. de la Reina / Catedral)

Para conocer el detalle por línea (paradas anuladas, desvíos y recorridos alternativos), se recomienda consultar los avisos en la web, la App o los carteles en paradas de la EMT.