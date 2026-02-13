Alarma por un incendio declarado en la antigua cárcel de Palma

Un incendio declarado este viernes en la antigua cárcel de Palma ha hecho saltar las alarmas entre los vecinos, que llevan mucho tiempo advirtiendo sobre la inseguridad que se vive en esta instalación. Los bomberos se han personado en el recinto para sofocar el fuego que se había declarado en uno de los montones de desperdicios que se extienden por toda el inmueble.

Tanto la asociación de vecinos de Cas Capiscol como la dirección del cercano colegio han expresado de manera reiterada su preocupación por la situación que se vive en la antigua cárcel, habitada por unas 160 personas en condiciones insalubres, rodeadas de basura y con el riesgo de sufrir derrumbes por el mal estado en el que se encuentra el inmueble.

El incendio de esta mañana ha sido controlado, pero los vecinos advierten de una situación explosiva. Hace dos semanas protagonizaron una manifestación por las calles del barrio para reclamar soluciones al Ayuntamiento de Palma por la creciente inseguridad que viven. Denuncian que una parte de los ocupantes de este recinto trafican con drogas y protagonizan robos a peatones y en vehículos aparcados en las inmediaciones.

Incendio declarado este viernes en la antigua cárcel de Palma. / DM

Cort apela a la Delegación del Gobierno

El Consistorio lleva tiempo valorando la situación de los habitantes de la antigua cárcel, pero ha reclamado la implicación de la Delegación del Gobierno y de la Policía Nacional porque señala que buena parte de ellos son extranjeros en situación irregular.

"Es el resultado de las políticas migratorias que el Gobierno de España lleva a cabo y luego se desentiende. Vuelvo a instar al delegado del Gobierno a que traslade la necesidad de que se tomen medidas eficientes", señaló el alcalde de Palma, Jaime Martínez, la semana pasada.