Esta es la previsión del tiempo para Sa Rua de Carnaval de Palma
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Baleares prevé para este domingo, con motivo de Sa Rua del carnaval en Palma, cielo poco nuboso, tendiendo por la tarde a intervalos de nubes medias y altas.
En cuanto a las temperaturas, las máximas serán de 16 grados mientras que las mínimas oscilaran entre los 8 y 10 grados.
Aunque la gran expectación recae sobre si lloverá o no. De momento, la Aemet, descarta precipitaciones en la capital balear, aunque sí soplará viento, que será moderado del noroeste con intervalos de hasta 35 km/h y rachas de 60 km/h que disminuirán por la tarde.
Carnaval de s'Arenal
Los participantes del Carnaval de s'Arenal no tendrán tanta suerte. La predicción para este sábado es de cielo nuboso o cubierto, tendiendo a predominio de cielo poco nuboso, con posibilidad de algún chubasco ocasional hasta la mañana.
En cuanto a las temperaturas, se prevé en la zona mínimas de 9 a 12 grados y máximas de unos 17, mientras que el viento se espera moderado a fuerte de 30 a 40 km/h y rachas de 60 a 80 km/h, lo que activará el aviso amarillo por rachas fuertes.
