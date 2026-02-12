Vox Palma reclama al Ayuntamiento que posibilite construir en las áreas de transición del municipio

Vox Palma llevará al pleno municipal del 26 de febrero una proposición para que el Ayuntamiento inicie "de forma urgente" los trámites que permitan clasificar como urbanizable suelo rústico situado en áreas de transición del municipio al amparo de la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos (PRE). La formación plantea dar luz verde a una modificación puntual del planeamiento general para abrir la puerta a nuevos desarrollos residenciales en estos ámbitos.

En su exposición de motivos, Vox enmarca la medida en la emergencia habitacional y asegura que "faltan 30.000 viviendas". La proposición responsabiliza de la situación al Gobierno central y a anteriores ejecutivos autonómicos y municipales de izquierdas, y critica la falta de "eficiencia" para corregir el problema.

La ley autonómica invocada por Vox —aprobada el 18 de julio de 2025 y publicada en el BOE el 1 de noviembre de 2025— regula los PRE como medida "urgente" para aumentar la oferta de suelo destinado a vivienda en Baleares y habilita procedimientos para acelerar su tramitación.

En el texto registrado, Vox detalla algunas de las condiciones previstas por la norma, entre ellas que los suelos deban estar en contacto con suelo urbano o urbanizable ya ejecutado y conectados a redes viarias y de servicios con capacidad suficiente, además de aludir a una densidad residencial máxima bruta de 225 habitantes por hectárea en estos ámbitos.

"La mejor dirección"

La proposición concluye instando al equipo de gobierno del PP a "iniciar de forma urgente" el procedimiento previsto en el artículo 11 de la ley y a tramitar "la correspondiente modificación puntual del planeamiento general" para posibilitar, "en su caso" y "con pleno respeto a la legalidad vigente", el cambio de clasificación del suelo rústico de transición.

"Consideramos que se han perdido dos años para dar esperanzas, pero por fin tenemos una ley que apunta en la mejor dirección", destaca la proposición de Vox.

Hay que recordar que el Ayuntamiento de Palma tiene hasta este verano para concretar en qué áreas de transición se podrá construir. El alcalde Jaime Martínez descartó ladrillo en los llamados núcleos tradicionales como Son Sardina, Secar de la Real, Son Roca, es Pil.larí, s’Aranjassa o Sant Jordi.