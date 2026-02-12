Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Inseguridad

Usuarios del parking de la calle Manacor debaten acciones de protesta

Reclaman a Cort que actúe ante la presencia de drogadictos y personas sin techo

VÍDEO | Así ha sido la reunión de vecinos en la entrada del parking de la calle Manacor para frenar la degradación

Manu Mielniezuk

Redacción Palma

Vecinos y usuarios del aparcamiento público de la calle Manacor se reunieron ayer para debatir posibles acciones de protesta para reclamar al Ayuntamiento de Palma que actúe contra la inseguridad que se vive en estas instalaciones por la presencia de drogadictos y personas sin techo que pernoctan allí. Pese a que el Consistorio informó el miércoles de que instalará diez cámaras de videovigilancia y habilitará controles de acceso, estos usuarios expresaron su desconfianza hasta no ver un cambio real en el aparcamiento.

Los usuarios afirman que se ha convertido en algo habitual ver jeringuillas usadas, manchas de sangre, basura, orines y excrementos en las escaleras. Alguno se ha llegado a encontrar a una persona durmiendo detrás de un coche estacionado. También se han producido robos en los vehículos.

