Inseguridad
Usuarios del parking de la calle Manacor debaten acciones de protesta
Reclaman a Cort que actúe ante la presencia de drogadictos y personas sin techo
Vecinos y usuarios del aparcamiento público de la calle Manacor se reunieron ayer para debatir posibles acciones de protesta para reclamar al Ayuntamiento de Palma que actúe contra la inseguridad que se vive en estas instalaciones por la presencia de drogadictos y personas sin techo que pernoctan allí. Pese a que el Consistorio informó el miércoles de que instalará diez cámaras de videovigilancia y habilitará controles de acceso, estos usuarios expresaron su desconfianza hasta no ver un cambio real en el aparcamiento.
Los usuarios afirman que se ha convertido en algo habitual ver jeringuillas usadas, manchas de sangre, basura, orines y excrementos en las escaleras. Alguno se ha llegado a encontrar a una persona durmiendo detrás de un coche estacionado. También se han producido robos en los vehículos.
- Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
- Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
- El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico
- Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
- Los feriantes del Ram en Palma: 'Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”
- La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo
- Caterina Stanton y Gustavo Alem, propietarios de UCO Bakery: 'Nuestro pan está hecho para que dure. Para que vengan una vez a la semana, se lo lleven y lo consuman durante los siete días
- Uco Bakery abre su cuarta panadería en Mallorca: 300 metros cuadrados de obrador en Avenida Argentina en Palma