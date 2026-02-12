El saldo de la Tarjeta Ciudadana se trasladará a la Tarjeta Única de transporte a partir del 1 de abril "de forma automática"

El Ayuntamiento de Palma ha señalado este jueves que el saldo de la Tarjeta Ciudadana se trasladará a la nueva Tarjeta Única de transporte a partir del 1 de abril, cuando haya finalizado el periodo para solicitar este nuevo título de transporte. Los usuarios de la EMT recuperarán íntegramente su dinero "de forma automática una vez finalice el periodo de transición". De este modo, no se deberá hacer ningún trámite adicional.

En relación a las críticas vertidas por el PSOE de Palma por la falta de citas para tramitar la nueva Tarjeta Única, Cort recuerda que tanto el Consistorio como el Govern balear "han reforzado la emisión de la Tarjeta Única mediante la apertura de una nueva sala centralizada en la estación Intermodal, duplicando la capacidad de atención y el número de citas previas disponibles".

Asimismo, señala que los mayores de 65 años pueden acudir a tramitar su tarjeta sin necesidad de cita previa".

Esta sala cuenta con 10 puntos de atención al usuario: cinco gestionados por personal del Consorcio de Transportes de Mallorca y cinco adicionales atendidos por personal de la EMT, que ha incorporado a diez trabajadores para reforzar el servicio. "Gracias a esta ampliación, el número de citas previas se ha duplicado, pasando de más de 2.000 a más de 5.000 citas semanales en la estación Intermodal, con un incremento de aproximadamente 400 citas adicionales por día", explica el Ayuntamiento.

"Es importante destacar que, en el caso de la web de la EMT, la mayoría de las citas disponibles ya han sido asignadas a usuarios que las han solicitado previamente. Igualmente, las citas se actualizan diariamente, y todos los trámites cuentan con el personal necesario para garantizar un servicio ágil y eficiente", ha añadido.

Del mismo modo, además de la estación Intermodal, se mantienen otros puntos de tramitación de la Tarjeta Única: la Oficina de Atención al Cliente de la EMT en Palma, oficinas de la red TIB en Alcúdia, Inca y Manacor, y oficinas municipales de los ayuntamientos de Calvià, Llucmajor y Marratxí. Sumando todos los puntos de emisión, se ofrecen 6.185 citas semanales para la tramitación de la tarjeta. También es posible solicitarla de manera online a través de la Sede Electrónica de la CAIB, y para más información se puede consultar tib.org.

A partir de la próxima semana se habilitarán como punto de emisión la OAC Cort y las oficinas de PalmaActiva, aumentando aún más los puntos de atención.

150 plazas de conductor

Por otro lado, la EMT ha aprobado la convocatoria de 150 plazas de conductor y la contratación de más personal para reforzar el área de taller, incluyendo especialistas en electromecánica, ante la incorporación de nuevos autobuses a la flota. El Consejo de Administración de la empresa municipal ha dado luz verde a diversos procesos de selección "con el objetivo de reforzar el servicio y mejorar las condiciones laborales de la plantilla".

De estas, 80 plazas serán de carácter fijo anual a tiempo completo y 70 plazas serán fijas discontinuas a tiempo completo, con un mínimo de 9 meses de servicio y llamamientos cíclicos entre febrero y noviembre.

Asimismo, se constituirá una bolsa de empleo de hasta 100 aspirantes, integrada por quienes, sin haber obtenido plaza, continúen en el orden de puntuación final, que permitirá cubrir necesidades organizativas, productivas o técnicas de la empresa, especialmente para garantizar la incorporación progresiva de personal ante la llegada de nuevos autobuses y el refuerzo de frecuencias durante 2026.

En el área de Taller, el Consejo ha aprobado la creación de dos bolsas de personal especializado, cada una de 10 plazas: una para Oficial Técnico/a especialista en electromecánica y otra para Oficial Técnico/a de Taller.

De cada bolsa, 10 personas podrán incorporarse de forma inmediata y 10 quedarán en reserva para futuras necesidades.

Estas contrataciones permitirán cubrir bajas y permisos, y mejorar la disponibilidad de la flota, agilizar la operatividad del taller y contar con personal especializado ante la futura electrificación de la flota

Además, se ha aprobado un proceso de promoción interna mediante concurso-oposición para 18 plazas de Oficial Técnico/a de Taller, con el objetivo de adecuar formalmente la categoría profesional de un grupo de trabajadores que desde 2021 desempeñan funciones de Oficial Técnico/a, reforzando la coherencia organizativa y la seguridad jurídica del área.

Por último, el Consejo de Administración ha autorizado dos procesos de promoción interna para cubrir la Jefatura del Departamento de Administración, Formación, Igualdad, Integración y Conciliación y la Jefatura del Departamento Jurídico Laboral, plazas contempladas en la Oferta Pública de Empleo y en el nuevo organigrama aprobado para 2025.

Estas convocatorias permitirán adecuar formalmente la categoría profesional a las funciones ya desempeñadas y consolidar la estructura organizativa.

Todos los procesos selectivos se desarrollarán conforme a los principios de igualdad, mérito y transparencia, reservándose un porcentaje de plazas para personas con discapacidad y garantizándose la participación femenina de acuerdo con el Plan de Igualdad del Ayuntamiento de Palma, cuyo objetivo es eliminar cualquier forma de discriminación en el acceso al empleo, la formación, la promoción y las condiciones laborales, estableciendo además medidas para favorecer la incorporación de mujeres al empleo y asegurar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y de no discriminación.