El PSOE Palma reclama al alcalde que amplíe el plazo para obtener la tarjeta única ante la falta de citas
Los socialistas presentarán una moción para prorrogar la vigencia de la tarjeta ciudadana, válida hasta el 31 de marzo
El PSOE de Palma reclamará en el pleno municipal de febrero que el Ayuntamiento amplíe el plazo para tramitar la tarjeta única de transporte ante la "falta de citas" en las oficinas de atención al público de la EMT. La formación anuncia que presentará una moción para prorrogar la vigencia de la tarjeta ciudadana, cuyo fin está previsto para el 31 de marzo, y advierte de que actualmente no hay disponibilidad de cita previa hasta abril, es decir, una vez expirado el plazo.
El portavoz adjunto del PSOE, Francesc Dalmau, denuncia "la improvisación y el colapso" que, a su juicio, se están registrando en las oficinas de la empresa municipal. "La ciudadanía de Palma no se lo merece", afirma, al tiempo que sostiene que el actual alcalde "no cree en el transporte público".
Los socialistas recuerdan que la unificación de las tarjetas de transporte en Mallorca ya se anunció en 2022 con el nombre de tarjeta intermodal y consideran que el PP ha optado ahora por rebautizar el sistema y suprimir la tarjeta ciudadana de Palma.
Cuatro millones de euros de saldos pendientes
Además, el PSOE vuelve a exigir que se habilite un mecanismo para devolver el dinero cargado en las tarjetas ciudadanas, una cantidad que, según sus cálculos, podría superar los cuatro millones de euros. Dalmau sostiene que la EMT "no ha previsto" la devolución de esos importes y reclama que se reintegre a los usuarios el saldo pendiente.
Por último, el grupo socialista pide al alcalde que impulse una campaña informativa para explicar las nuevas tarifas y los perfiles del sistema tarifario integrado.
