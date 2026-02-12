Policías locales de Palma protestan frente al alcalde en el Solleric por el Plan de Ordenación
Miembros de la Polícia local de Palma se han presentado ante el casal Solleric, donde se celebraba la gala de los Premis Ciutat de Palma, para protestar ante el alcalde Jaime Martínez por el Plan de Ordenación de la plantilla que debería haber entrado en vigor el 1 de enero.
Al terminar la gala, varios hombres vestidos con chalecos de CCOO, CSIF y SPPME, el sindicato policial, se han manifestado con pancartas como "las protestas no patrullan" o "Palma necesita este plan".
Protestas recientes
Cabe recordar que sindicatos de la Policía Local de Palma ya protestaron el pasado jueves contra el alcalde Martínez en un acto en PalmaActiva aludiendo a la "falta de compromiso" con el Plan de Ordenación. Los representantes de los agentes se levantaron de sus asientos y dieron la espalda a Martínez cuando se disponía a intervenir para presentar el Plan de Fomación del Ayuntamiento para este 2026.
Un plan suspendido 'sine die'
El Ayuntamiento de Palma suspendió de manera temporal la entrada en vigor del nuevo Plan de Ordenación de la Policía Local al verse incapaz de implementar a tiempo los profundos cambios que implica en cuanto al rediseño de los horarios y funciones de sus más de 800 agentes. Debía entrar en vigor el 1 de enero, pero el Consistorio pidió a los sindicatos más tiempo después de admitir que no podría cumplir con ese plazo.
La plantilla avaló el Plan de Ordenación con un amplio 90% de los votos en un referéndum celebrado a finales de octubre que puso fin a un año y medio de negociaciones y desencuentros entre el Ayuntamiento y los sindicatos. Al fin había una propuesta consensuada y definitiva que, parecía, iba a cristalizar en una nueva reestructuración adaptada a los nuevos tiempos. Sin embargo, su puesta en marcha se aplaza 'sine die'.
