Més per Palma acusa al PP de haber suprimido el programa de conciertos escolares de la Banda Municipal de Música

Més per Palma ha acusado este jueves al equipo de gobierno del PP de haber dejado sin programación los conciertos escolares de la Banda Municipal de Música durante el curso 2025-2026, pese a que el pleno municipal aprobó por unanimidad recuperar la gratuidad de esta actividad. La formación sostiene que no se han celebrado los conciertos previstos tradicionalmente en noviembre y febrero, que acercaban música en directo a miles de escolares.

El edil ecosoberanista Miquel Àngel Contreras ha cargado contra el concejal de Cultura, Javier Bonet, y ha asegurado que su área ha "suprimido de facto" un programa que considera clave para el acceso a la cultura. "Han hecho desaparecer una herramienta de democratización cultural", ha afirmado Contreras. "Es una decisión política, y es muy grave", ha añadido.

Més reclama que el Ayuntamiento restituya "de manera inmediata" el programa y lo mantenga gratuito, además de ejecutar los acuerdos aprobados por el pleno. "La cultura no es un lujo, es un derecho", defiende Contreras, que insiste en el impacto sobre familias con menos recursos.

La situación "es peor"

La formación recuerda que en noviembre de 2024 se aprobó revertir el cobro de entradas a estos conciertos y sostiene que, un año después, la situación "es peor" porque la actividad ni siquiera aparece en el calendario escolar. "Esto no es un retraso administrativo. Es una eliminación de facto", señala el regidor.

Por último, Més ve una "contradicción" en que el programa desaparezca mientras Palma impulsa su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031. "No se puede aspirar a un reconocimiento europeo mientras desmantelas programas culturales básicos", ha concluido Contreras.