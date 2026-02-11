Los vecinos del Conservatorio de Palma, preocupados por un asentamiento incipiente

Los vecinos del Conservatorio de Palma están preocupados por un asentamiento incipiente. Un hombre se ha instalado en un extremo del jardín del recinto, que pertenece a la Conselleria de Educación, con sus enseres donde durmió este martes. Las personas sin hogar en Mallorca crece.

La Asociación de vecinos Parc de ses Fonts-Conservatorio alerta de que observan que hay personas que, recurrentemente, se acomodan en la zona. "En los últimos días hay personas que se instalan y la última noche un hombre ha dejado sus cosas y se ha quedado a dormir. También se hacen botellones y lo dejan sucio. Está en mal estado. Este jardín no es del Ayuntamiento de Palma, depende del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares y, por ende, de la Conselleria de Educación", afirma Yolanda Rodríguez, la presidente de la asociación vecinal.

Problema social en Mallorca

Están muy preocupados de que corra la voz y el asentamiento crezca: "Hay muchos problemas en temas de vivienda. Palma se está llenando de estas situaciones como en el solar donde se pretende hacer el Jardín Botánico de Palma. Hoy hay un señor y mañana pueden ser siete. Es un asunto social".

Que haya indigentes que se instalen en este jardín es una situación que ya sucede habitualmente en verano. "Llegó a haber cuatro personas. En invierno, desaparecen. La Policía Local pasa por la zona, pero como no es una zona vallada ni municipal, los indigentes se van quedando. Estamos muy pendientes de que no haya un asentamiento, pero es el germen. Nos preocupa de que haya uno aquí, hay muchos en Palma", explica.

Sin respuesta de la Conselleria de Educación

Yolanda Rodríguez lamenta la falta de soluciones desde las instituciones. "Nos hemos puesto en contacto con el director del Conservatorio Superior de Música de las Islas Baleares y en 2025 nos afirmó que no tenían dinero para arreglarlo ni limpiarlo. Llegaron a sacar a las limpiadoras del interior del edificio al exterior para que limpiaran el jardín. Se suponía que a principios de a principios de año se mantendría bien y no abandonado. También envíamos escritos a la Conselleria de Educación en 2025, pero no tuvimos respuestas", asegura.

"El Conservatorio de Palma no tiene presupuesto y la Conselleria de Educación no quiere firmar un convenio para que lo limpie EMAYA porque tendrían que pagar. No es competencia del Ayuntamiento de Palma", subraya y añade: "Estamos preocupados y, cada vez que alguien se asienta, estamos avisando. Si vienen más habría un asentamiento como ya hay en muchos lugares".