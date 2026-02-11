Talan cuatro árboles de gran porte en el acceso al Portitxol por su "mal estado"
La Autoridad Portuaria de Balears asegura que los ejemplares serán reemplazados "de manera inminente"
La tala de cuatro árboles en el Portitxol ha provocado críticas de vecinos por lo que consideran un nuevo "arboricidio" en la ciudad. La intervención la ha llevado a cabo la Autoridad Portuaria de Balears (APB), que la ha justificado por "el mal estado" en el que se encontraban los ejemplares. Del mismo modo, este organismo aseguró ayer que se sustituirán por otros "de manera inminente".
Los cuatro árboles eliminados eran de gran porte y se alineaban a lo largo de la calle Joan Maragall, en el acceso al Portitxol. La asociación de vecinos de la Llotja Born, muy combativa cuando el Ayuntamiento de Palma taló los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga, calificó esta intervención de "arboricidio".
En ese caso el Consistorio también justificó la tala por el mal estado de los árboles y el riesgo de caída de ramas sobre peatones y vehículos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
- Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
- El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico
- Vuelve la Fira del Ram: días de apertura y horarios
- Caterina Stanton y Gustavo Alem, propietarios de UCO Bakery: 'Nuestro pan está hecho para que dure. Para que vengan una vez a la semana, se lo lleven y lo consuman durante los siete días
- Uco Bakery abre su cuarta panadería en Mallorca: 300 metros cuadrados de obrador en Avenida Argentina en Palma
- Así será el renovado bar Pesquero de Palma, con una gran pérgola de madera laminada
- Indemnizan a un menor por un grave accidente en las fiestas de Palma