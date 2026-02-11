Talan cuatro árboles de gran porte en el acceso al Portitxol por su "mal estado"

La tala de cuatro árboles en el Portitxol ha provocado críticas de vecinos por lo que consideran un nuevo "arboricidio" en la ciudad. La intervención la ha llevado a cabo la Autoridad Portuaria de Balears (APB), que la ha justificado por "el mal estado" en el que se encontraban los ejemplares. Del mismo modo, este organismo aseguró ayer que se sustituirán por otros "de manera inminente".

Los cuatro árboles eliminados eran de gran porte y se alineaban a lo largo de la calle Joan Maragall, en el acceso al Portitxol. La asociación de vecinos de la Llotja Born, muy combativa cuando el Ayuntamiento de Palma taló los bellasombra de la plaza Llorenç Villalonga, calificó esta intervención de "arboricidio".

Los árboles eliminados eran de gran porte. / B. Ramon

En ese caso el Consistorio también justificó la tala por el mal estado de los árboles y el riesgo de caída de ramas sobre peatones y vehículos.