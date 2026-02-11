Pere Garau celebrará el Año Nuevo Chino el domingo 22 de febrero
El Ayuntamiento declara de interés público municipal esta celebración que se lleva a cabo en Palma desde 2016
La Junta de Govern ha declarado de interés público municipal la celebración del año nuevo chino 2026 que tendrá lugar el próximo 22 de febrero en la plaza Pere Garau.
Esta actividad se celebra de manera anual en Palma desde el año 2016, con la única interrupción de las ediciones de 2021 y 2022 a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Con relación al total de población extracomunitaria, la comunidad china representa cerca del 10% y en cuanto a la distribución por barrios, un 43% del total de población china se concentra en el barrio de Pere Garau, seguido con menor presencia en los barrios de Foners, Buenos Aires, Son Canals y Son Cotoner.
La celebración, organizada por la Asociación China de Baleares (Achinib) contará con música tradicional, talleres tradicionales y culturales, degustación de comida china, así como actividades infantiles.
Asimismo, la jornada concluirá con el tradicional baile del dragón, que contará con actuaciones de baile folclórico, un concierto en directo y un espectáculo de luces.
"Interacción mutua"
"Iniciativas como estas contribuyen al fomento de conocimientos, la interacción mutua y la convivencia entre las distintas comunidades culturales de la ciudad", ha subrayado este miércoles la portavoz de Cort, Mercedes Celeste.
Con la declaración de interés municipal, el Ayuntamiento impulsa el plan de autoprotección de la fiesta, la coordinación en seguridad, así como otros servicios municipales.
