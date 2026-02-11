Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Indigentes calle ManacorMuere Xisco QuesadaAyudas CovidParking Paseo MarítimoAlcaldesa FelanitxNueva Receta Electrónica
instagramlinkedin

Pere Garau celebrará el Año Nuevo Chino el domingo 22 de febrero

El Ayuntamiento declara de interés público municipal esta celebración que se lleva a cabo en Palma desde 2016

Un momento del Año Nuevo Chino celebrado el año pasado en Pere Garau.

Un momento del Año Nuevo Chino celebrado el año pasado en Pere Garau. / Guillem Bosch

Redacción Palma

Palma

La Junta de Govern ha declarado de interés público municipal la celebración del año nuevo chino 2026 que tendrá lugar el próximo 22 de febrero en la plaza Pere Garau.

Esta actividad se celebra de manera anual en Palma desde el año 2016, con la única interrupción de las ediciones de 2021 y 2022 a causa de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. Con relación al total de población extracomunitaria, la comunidad china representa cerca del 10% y en cuanto a la distribución por barrios, un 43% del total de población china se concentra en el barrio de Pere Garau, seguido con menor presencia en los barrios de Foners, Buenos Aires, Son Canals y Son Cotoner.

La celebración, organizada por la Asociación China de Baleares (Achinib) contará con música tradicional, talleres tradicionales y culturales, degustación de comida china, así como actividades infantiles.

Asimismo, la jornada concluirá con el tradicional baile del dragón, que contará con actuaciones de baile folclórico, un concierto en directo y un espectáculo de luces.

"Interacción mutua"

"Iniciativas como estas contribuyen al fomento de conocimientos, la interacción mutua y la convivencia entre las distintas comunidades culturales de la ciudad", ha subrayado este miércoles la portavoz de Cort, Mercedes Celeste.

Noticias relacionadas

Con la declaración de interés municipal, el Ayuntamiento impulsa el plan de autoprotección de la fiesta, la coordinación en seguridad, así como otros servicios municipales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
  2. Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
  3. El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico
  4. Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir
  5. Vuelve la Fira del Ram: días de apertura y horarios
  6. Caterina Stanton y Gustavo Alem, propietarios de UCO Bakery: 'Nuestro pan está hecho para que dure. Para que vengan una vez a la semana, se lo lleven y lo consuman durante los siete días
  7. La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo
  8. Uco Bakery abre su cuarta panadería en Mallorca: 300 metros cuadrados de obrador en Avenida Argentina en Palma

Palma tendrá 5 nuevos centros de día y una residencia antes de 2030 con 320 plazas sociosanitarias

Palma tendrá 5 nuevos centros de día y una residencia antes de 2030 con 320 plazas sociosanitarias

Cort refuerza el Servicio de Atención Integral a la Violencia Machista con un incremento de 489.000 euros para 2026

Cort refuerza el Servicio de Atención Integral a la Violencia Machista con un incremento de 489.000 euros para 2026

Drogadictos e indigentes toman los accesos al parking de la calle Manacor

Pere Garau celebrará el Año Nuevo Chino el domingo 22 de febrero

Pere Garau celebrará el Año Nuevo Chino el domingo 22 de febrero

Cort aumenta la seguridad y establece un control de acceso en el aparcamiento de la calle Manacor

El Ayuntamiento talará dos grandes pinos en el barrio de Sant Agustí por su riesgo de caída

Los vecinos del Conservatorio de Palma, preocupados por un asentamiento incipiente

Los vecinos del Conservatorio de Palma, preocupados por un asentamiento incipiente

La Autoridad Portuaria de Baleares se abre a estudiar alternativas para construir un parking en el entorno del Paseo Marítimo

La Autoridad Portuaria de Baleares se abre a estudiar alternativas para construir un parking en el entorno del Paseo Marítimo
Tracking Pixel Contents