Palma tendrá 5 nuevos centros de día y una residencia antes de 2030 con 320 plazas sociosanitarias

El Govern espera tener listos para 2030 cinco centros de día, una residencia y un nuevo recurso orientado a personas dependientes en Palma. Se trata de un ambicioso objetivo plasmado en el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias 2026-2030, que de hacerse realidad permitirá la creación de 320 nuevas plazas. Tal y como anunció el Ejecutivo autonómico, Mallorca concentrará la mayor parte del crecimiento de la red pública de atención a la dependencia previsto para los próximos años, aglutinando un total de 553 plazas.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha presentado esta mañana el plan de actuación para Ciutat en una rueda de prensa conjunta con el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés. La colaboración institucional entre las tres entidades ha resultado y resultará fundamental para la viabilidad del proyecto. En este sentido, Cort ya ha cedido al Govern las parcelas en las que se levantarán estos nuevos recursos.

El refuerzo de la atención a la dependencia en Palma responde a cuatro objetivos, ha explicado la consellera: "Reforzar la red de atención, garantizar la equidad territorial para que todos los ciudadanos puedan tener los mismos derechos, ofrecer una respuesta a la demanda y adaptarse a las necesidades ciudadanas y al crecimiento poblacional".

¿Qué se construirá y dónde?

Se proyectan 30 viviendas supervisadas en el barrio de l'Olivera, así como un centro de día asociado. También se construirán centros de día en Sant Agustí, Son Quint, Coll d'en Rabassa y Sant Jordi. La residencia, que contará con 120 plazas, se ubicará en Son Angalda. La previsión es que los proyectos, con una inversión total de 28,3 millones de euros y que representarán 320 nuevas plazas, se inicien este año y finalicen entre 2029 y 2031, dependiendo de la infraestructura.

En cuanto a las viviendas supervisadas, la consellera ha explicado que se trata de un recurso intermedio entre la atención a domicilio y una residencia. En el caso de Palma, se contemplan tres unidades de diez plazas cada una de vivienda supervisada, así como otras 20 viviendas de uso sociosanitario. La inversión para estas 30 viviendas supervisadas en La Femu (l'Olivera) es de 2,6 millones de euros y el calendario prevé finalizar las obras en 2030. En este mismo barrio se construirá un centro de día, con 30 plazas, con una inversión de 1,8 millones de euros y que también prevé estar disponible en 2030.

Por otro lado, el plan contempla la creación del centro de día y bienestar Joan Miró, en el barrio de Sant Agustí, también con 30 plazas. La inversión en este caso es de dos millones de euros y la finalización se establece en el 2030. Igualmente, en Sant Jordi y el Coll d'en Rabassa se ubicarán otros dos centros de día con 30 plazas cada uno y que se prevé finalizar en 2029 y 2030, respectivamente. Los presupuestos son de 1,8 millones de euros para el de Sant Jordi y de 1,5 millones para el del Coll d'en Rabassa.

Finalmente, el plan proyecta en Palma la creación de una residencia en el barrio de Son Anglada, que contará con 120 plazas. Para esta infraestructura el Govern prevé invertir 17 millones de euros y se estima que estará finalizada en 2031.

Un Plan para "anticiparse al aumento demográfico"

El presidente insular Llorenç Galmés también ha intervenido durante la rueda de prensa, defendiendo "el trabajo conjunto en beneficio de esta tierra" que están llevando a cabo las tres instituciones. Para Galmés, la creación de más de 300 plazas nuevas responde a la necesidad de recuperar "el tiempo perdido", señalando al anterior Govern progresista y criticando su "dejadez" en estas áreas.

El dirigente popular también se ha referido a la necesidad de "anticiparse al aumento demográfico que habrá en las próximas décadas", dando respuesta así a las demandas de una ciudad que representa más de 50% de la población de Mallorca.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, se ha mostrado muy satisfecho con el Plan para Palma y ha agradecido la ayuda del Consell y el Govern "para transformar la ciudad". "Es un plan que da respuesta a diferentes barrios", ha destacado, agregando que "reafirma el compromiso de avanzar hacia una Palma más social, justa y cohesionada".