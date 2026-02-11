Los feriantes del Ram en Palma: "Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40%”

La Fira del Ram 2026 comienza a desplegarse en el recinto de Son Fusteret en Palma. Los niños y las familias de Mallorca tachan hojas del calendario para que llegue el 27 de febrero y comience, un año más, la diversión y la adrenalina para muchos de ellos. Sin embargo, esta edición es 14 días más corta que la anterior, pues el 12 de abril echará el cierre y en 2025 fue el 27 de abril. “Es difícil predecir cómo funcionará este año. Dependemos mucho del tiempo y la gente se tiene que animar antes porque Semana Santa cae más pronto”, aseguran algunos feriantes mientras montan sus espacios.

La Fira del Ram va cogiendo color poco a poco. Hay algunas atracciones que ya están en Palma como el Booster, el Súper Ratón o Super Cazuela. El propietario de esta última, que acude por undécimo año consecutivo, asegura que los costes en 2026 se han encarecido: “Nos han subido los gastos de electricidad y transporte entre un 30 y un 40% respecto al año anterior”. Aun así, mantendrán el mismo precio por ticket. “Aquí en Palma la gente es agradecida y siempre vienen”, sentencia.

“Es duro estar todo el día por la calle. En invierno estamos en Valencia y en verano en Menorca”, confiesa el mallorquín.

Otra de las atracciones más previsoras es la de los coches de choque. Su precio será de las más baratas de toda el Ram con un coste de 3 euros por ticket.

Míchel Esgueva es uno de los feriantes más veteranos que asiste al Ram. “Vengo desde que llevo chupete”, asegura mientras hace un paréntesis en la instalación de su Joker Casino, que es un juego de habilidad, y adelanta que siempre “traemos algo nuevo”. “Trabajamos mucho y ganamos poco. Y, si este año hay menos días, estaremos abiertos menos tiempo e ingresaremos menos”, cuenta.

Esgueva da con algunas de las claves de por qué los feriantes cada vez tienen un beneficio menor. “Llevamos muchos años con los mismos precios y asumimos nosotros las subidas. Tenemos menos margen”, alerta un habitual de la Fira de Ram que recuerda cómo iba con sus padres a otras ubicaciones como la de cerca de Institutos en Palma.

Nueva atracción en 2026

La Fira del Ram arrancará con una atracción como novedad: Impact. "Hará gritar a toda la familia", aseguran en la página web del fabricante. La definen como una "thrill ride" porque producirá grandes emociones gracias a sus increíbles giros. Ya está instalada en el recinto de Son Fusteret y aguarda a dar sus primeras vueltas en la isla.

Horarios de la Fira de Ram

La Fira del Ram 2026 estará abierta entre el 27 de febrero y el 12 de abril en su emplazamiento habitual de Son Fusteret.

Los horarios serán:

De lunes a jueves de 16:30 a 23:00 horas.

Viernes de 16:30 a 01:00 horas.

Sábados de 11:00 a 01:00 horas.

Domingos y festivos de 11:00 a 23:30 horas.

Junto a Son Fusteret hay dos aparcamientos. La Línea 10 de la EMT (Sa Indioteria) tiene también una parada en el recinto.