Drogadictos e indigentes toman los accesos al parking de la calle Manacor

«El acceso al parking de la SMAP de la calle Manacor está lleno de sangre y acabo de ver a una yonki ensangrentada caminando por la rampa hacia el interior. He llamado al timbre de la entrada, pero nadie me contesta».

Es una queja enviada a través de las redes sociales a la Sociedad Municipal de Aparcamientos de Palma (SMAP), pero no es la única. En los últimos meses se han sucedido las críticas sobre la presencia de indigentes y drogadictos que se refugian en las escaleras de acceso de este parking, ubicado en la confluencia de la calle Manacor y la plaza de la Guardia Civil.

Los usuarios afirman que se ha convertido en algo habitual ver jeringuillas usadas, manchas de sangre, basura, orines y excrementos en las escaleras. Alguno se ha llegado a encontrar a una persona durmiendo detrás de un coche estacionado. También se han producido robos en los vehículos.

«La zona se ha degradado mucho y da miedo entrar por la escaleras, sobre todo por la noche», explica Ana, una mujer que cuando construyeron el parking compró la concesión de una plaza para cincuenta años. «Cuando nos vendieron la plaza nos aseguraron que contaría con medidas de seguridad, como vigilancia las 24 horas, videovigilancia y comunicadores desde distintos puntos del parking. Pero con la pandemia quitaron al vigilante que había y no lo han vuelto a colocar. Ahora su garita está siempre vacía».

Jeringuillas en la escalera

Los habitáculos que dan acceso a las escaleras del parking desde el parque Wifi llevan años siendo utilizadas como refugio por indigentes, pero en el último año se ha detectado la presencia de heroinómanos. «Llevaba muchos años sin ver a un drogadicto pincharse en la calle», comenta la mujer, «pero parece que han vuelto, y vienen aquí».

Los usuarios han compartido fotos en redes sociales, en las que aparecen manchas de sangre junto a jeringuillas usadas tiradas en las escaleras, personas durmiendo en los rellanos de acceso e incluso a drogadictos con sus utensilios diseminados por el suelo, preparando una dosis.

Desde la SMAP han contestado a algunas de las quejas que los usuarios les han hecho llegar. «Entendemos su preocupación y les informamos de que las llamadas a Policía son habituales (...) no siendo mayor nuestra competencia ante según qué tipo de situaciones». Y terminan con un consejo: «Siempre que lo consideren oportuno pueden ponerse en contacto de manera inmediata con nuestra sala de control o, si la situación es más intimidante e incómoda, les rogamos que llamen a la Policía».

Los afectados han convocado una reunión en la entrada del parking para este jueves a las 19 horas, para decidir qué acciones emprender para frenar la degradación.