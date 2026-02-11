Cort refuerza el Servicio de Atención Integral a la Violencia Machista con un incremento de 489.000 euros para 2026

La Junta de Govern ha aprobado este miércoles el expediente de contratación del Servicio de Atención Integral a la Violencia Machista (SAIVM), un recurso esencial que ofrece atención integral y coordinada a mujeres víctimas de violencia de género, a sus hijos e hijas, así como a hombres que desean iniciar procesos para dejar de ejercer violencia.

Tal y como ha explicado la segunda teniente de alcalde y regidora de Serveis Socials e Igualtat, Lourdes Roca, el nuevo contrato supone un incremento de 489.000 euros en el presupuesto anual, que pasará de 807.984 euros a 1.297.938 euros en 2026, lo que representa un incremento del 60%.

En conjunto, el presupuesto máximo aprobado es de 2.479.842,78 euros para un periodo de dos años, con posibilidad de prórroga por dos años más.

Roca ha destacado que "este incremento presupuestario se traducirá en más recursos, mayor estabilidad para los equipos profesionales y una mejor atención para las mujeres y familias que necesitan apoyo".

"La lucha contra la violencia de género es una prioridad absoluta. Como Ajuntament, debemos garantizar que cualquier mujer que decida dar el paso de pedir ayuda encuentre una respuesta ágil, profesional y humana", ha señalado la regidora, que también ha querido reconocer "el trabajo riguroso y comprometido de los trabajadores sociales, psicólogos, juristas y técnicos de acompañamiento que sostienen este servicio cada día".

Asimismo, ha reiterado el compromiso de Cort de seguir reforzando y difundiendo esta red de recursos para que todas las personas que lo necesiten tengan acceso.

Aprobación del contrato de actividades del programa Palma Educa

Por otro lado, la Junta de Govern ha aprobado el inicio del contrato de monitorización de diversas actividades del programa Palma Educa para el periodo 2026-2028.

Palma Educa, en funcionamiento desde 2008 y aprobado por el Consejo Escolar Municipal en 2016, ofrece más de 350 actividades educativas a los centros escolares de la ciudad.

El programa promueve el conocimiento de Palma, de su cultura y patrimonio, así como valores como la convivencia, el respeto y la responsabilidad.

Entre las actividades previstas se encuentran las visitas guiadas al Ajuntament de Palma, la dinamización del ‘Recull de Literatura Jove’ y las iniciativas vinculadas a la Carta de las Ciudades Educadoras.

Las líneas prioritarias de intervención incluyen la educación emocional, la convivencia y la resolución de conflictos, el uso responsable de las tecnologías y las redes sociales, así como la salud y el bienestar.

En total, el proyecto prevé aproximadamente 235 horas de dinamización profesional.

El contrato tendrá una duración de 28 meses, con inicio previsto el 1 de marzo de 2026, prorrogable hasta 18 meses más, y cuenta con un presupuesto de licitación de 86.594 euros (IVA exento).

Según ha remarcado Roca, "Palma Educa es una herramienta consolidada y muy valorada por los centros, que nos permite trabajar valores fundamentales desde el ámbito educativo".