Cort aumenta la seguridad y establece un control de acceso en el aparcamiento de la calle Manacor

El Ayuntamiento de Palma, a través de la Sociedad Municipal de Aparcamientos y Proyectos (SMAP), ha implantado un conjunto de medidas para reforzar la seguridad y mejorar la calidad del servicio en el aparcamiento municipal de la calle Manacor. Estas actuaciones han sido comunicadas este miércoles por correo electrónico a los abonados del aparcamiento y se enmarcan en el compromiso municipal de seguir mejorando las condiciones de seguridad y control de las instalaciones.

Entre las medidas implantadas, se han instalado nuevas cámaras de videovigilancia, que ya se encuentran instaladas y en funcionamiento. Cort responde de este modo a las quejas de los vecinos y usuarios por la presencia de adictos, jeringuillas y personas sin techo durmiendo en las instalaciones.

En concreto, se han instalado hasta 10 cámaras de videovigilancia de alta resolución, situadas en puntos estratégicos, entre ellos una cámara en cada rellano de las escaleras. Todas ellas están conectadas a la sala de control y permiten una supervisión en tiempo real para prevenir actos vandálicos y conductas incívicas. Asimismo, se ha instalado un sistema de megafonía en las escaleras, gestionado desde la sala de control, que facilita la emisión de avisos inmediatos ante cualquier incidencia.

Horas de limpieza

Por otro lado, cabe destacar el hecho de que el aparcamiento de la calle Manacor "es el que cuenta con mayor número de horas de limpieza de toda la red municipal, con servicio diario todos los días de la semana", ha subrayado Cort en una nota de prensa. "Igualmente, es el único aparcamiento municipal que dispone de vigilancia presencial las 24 horas del día. A ello se suma el refuerzo de la presencia de agentes de la SMAP, con más rondas distribuidas en los tres turnos diarios, garantizando una vigilancia continua", ha añadido.

Asimismo, y con el objetivo de seguir garantizando la seguridad de las personas usuarias, en las próximas semanas se procederá al cierre del acceso peatonal por las escaleras que conectan la primera y la segunda planta, con el fin de limitar el tránsito hacia las plantas donde se ubican los abonados. Cabe señalar que esta medida fue licitada y aprobada el pasado mes de diciembre.

Asimismo, se instalarán cerraduras en los ascensores para que únicamente residentes y abonados puedan acceder mediante tarjeta a las plantas -2 y -3, donde se han detectado más incidencias.

De este modo, no se permitirá el acceso a ascensores y escaleras en aquellas zonas donde se han registrado más problemas, limitando la entrada exclusivamente a usuarios autorizados.

También se prevé la instalación de sistemas de apertura mediante tarjeta o ticket QR en los cuatro accesos peatonales del aparcamiento, todo ello conectado a la sala de control.

El cierre de las escaleras está previsto en las próximas tres semanas, mientras que las actuaciones relativas a los nuevos accesos se elevarán al próximo Consejo de Administración, con un plazo estimado de instalación de aproximadamente dos meses.

Cabe recordar que la SMAP mantiene activo en todos los aparcamientos municipales un protocolo de actuación ante comportamientos incívicos, mediante el cual los agentes y operarios informan de inmediato a la sala de control, que contacta con la Policía Local ante cualquier incidente, garantizando así una respuesta rápida y coordinada.

Todas estas medidas se han impulsado tras diversas reuniones mantenidas desde el área de Movilidad con usuarios y abonados del aparcamiento, en las que trasladaron su preocupación por el incremento de situaciones de inseguridad.

"El Ajuntament de Palma reitera su compromiso con la seguridad, el civismo y la mejora continua de la calidad del servicio, con el objetivo de garantizar un espacio tranquilo para todos los usuarios del aparcamiento municipal de la calle Manacor", ha subrayado el Consistorio.

La gerente de la SMAP, Lydia Pérez, se ha puesto a disposición de los usuarios del aparcamiento para atender sus diferentes sugerencias.