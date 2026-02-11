El Ayuntamiento talará dos grandes pinos en el barrio de Sant Agustí por su riesgo de caída
Infraestructuras argumenta que uno de los ejemplares presenta "un inicio de vuelco" y el otro "una gran fisura"
El Ayuntamiento de Palma ha programado la tala de dos grandes pinos en la calle Margarita Retuerto, en el barrio de Sant Agustí. Desde el área de Infraestructuras justifican la necesidad de esta intervención en el mal estado de los ejemplares y en el peligro que representan para la seguridad de los peatones al tener riesgo de caída.
En concreto, el Consistorio alega que uno de los pinos sufre "una gran fisura". El otro presenta "un inicio de vuelco".
La asociación de vecinos de la LLotja Born ha lanzado la voz de alarma por esta nueva intervención en pinos "que tienen más de 50 años". Aunque esta entidad vecinal señala que son cuatro los árboles que se eliminarán, el Consistorio reduce esta cifra a dos.
