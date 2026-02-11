La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas para construir un parking en el Paseo Marítimo

La Autoridad Portuaria de Baleares se abre ahora a estudiar alternativas con el Ayuntamiento de Palma para aumentar las plazas de aparcamiento en el nuevo Paseo Marítimo de Palma, cuyas obras se inauguraron el pasado mes de noviembre, aunque sea con la construcción de un parking subterráneo en algún punto de su recorrido, han confirmado a este diario fuentes de la entidad.

Precisamente, el pleno del Ayuntamiento de Palma del pasado 29 de enero aprobó instar "de forma inmediata" a la Autoridad Portuaria a que redacte un proyecto para la construcción de un aparcamiento en el Paseo Marítimo y posteriormente licite las obras. Una petición que la entidad portuaria que dirige Javier Sanz todavía no ha recibido de manera formal, reconoce, pero a la vez admite que lleva meses hablando con el Ayuntamiento de Palma sobre la cuestión y manifiesta que se muestra abierta a explorar alternativas.

La propuesta presentada por Vox, que el equipo de Gobierno del PP apoyó en el pleno logrando su aprobación, está en sintonía con las peticiones expresadas hasta ahora por la Asociación de Comerciantes e Industriales del Paseo Marítimo (ACOIPAM), entidad muy crítica con los mil aparcamientos que el Paseo Marítimo ha perdido con su conversión en bulevar. Y señala como solución tres zonas de la vía como posible enclave del futuro aparcamiento: la plaza de Santo Domingo de la Calzada, la plaza de Sant Elm y el Muelle de las Golondrinas.

Los tres emplazamientos propuestos

El primer emplazamiento propuesto ha perdido su calle interior y ahora es completamente peatonal, reforzado con la reforma la conexión entre el barrio de es Jonquet y el Paseo Marítimo, además de renovarse completamente por primera vez en 70 años. El segundo emplazamiento, la plaza de Sant Elm, no forma parte del ámbito de la reforma del Paseo Marítimo. En la actualidad ya es un aparcamiento de rotación en superficie. Y ganará con la reforma del puerto entre 90 y 100 plazas en el futuro aparcamiento subterráneo que construirá el Real Club Náutico de Palma en la entrada de la calle Contramuelle-Mollet, donde el futuro Museo Marítimo también aportará a la zona más plazas de parking en un número todavía por determinar.

Por último, en el Muelle de las Golondrinas, el tercer emplazamiento sugerido en la propuesta de Vox, también está previsto aumentar las plazas en superficie de 70 a 120, tras la inminente adjudicación de su concurso de gestión. Además, desde esa dársena operará antes del verano el Bus Nàutic, una solución de movilidad mediante barcos eléctricos que unirá de forma permanente ese punto central del Paseo Marítimo con el Moll Vell, el Dique del Oeste y el Portitxol, que se suman al refuerzo de autobuses de línea que ha programado el Ayuntamiento de Palma para mejorar la movilidad en la zona.

Las opiniones del alcalde de Palma y el presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares

Desde el mismo día de la inaguración del Paseo Marítimo, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, quiso recordar que él fue muy crítico con el proyecto, porque entiende que existían "otras soluciones posibles desde el punto de vista de los aparcamientos y los accesos", aludiendo a la falta de aparcamiento. Y aseguró: "Tenemos que seguir mejorando los accesos y cubrir las necesidades de aparcamientos", avanzó.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Portuaria, Javier Sanz, en una entrevista con este diario publicada el 29 de enero se refirió de esta manera a la posibilidad de construir un parking en el recién estrenado Paseo Marítimo: "Si las instituciones se ponen de acuerdo, yo no tengo ningún problema, pero no sé dónde. Lo que no tiene sentido es volver a abrir el Paseo Marítimo después de inaugurarlo para enfrentarnos a tres años más de obras