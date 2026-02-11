Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ARCA carga contra el diseño elegido para el futuro bar Pesquero de Palma y pide retirar la propuesta

La entidad acusa a la Autoridad Portuaria de Baleares de "permitir la colonización estética de la imagen histórica de la ciudad"

Aspecto del nuevo Pesquero según el diseño propuesto por el concesionario.

Jaume Bauzà

Jaume Bauzà

Palma

ARCA ha criticado este miércoles con dureza el proyecto seleccionado por la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para el bar Pesquero, ubicado en el Moll de sa Llotja y adjudicado a finales del pasado mes de diciembre a la empresa Coliving Puig de Alaró. La entidad conservacionista reclama que se retire y se convoque un nuevo concurso con una intervención "mínima" que no altere el paisaje del frente marítimo.

En un comunicado, ARCA considera "inadmisible" el edificio planteado por el nuevo concesionario por su impacto visual. A su juicio, Palma "no necesita" una construcción con "voluntad deliberada de ser extremadamente visible" en un enclave especialmente sensible, frente al Casc Antic y a escasos metros de la Llotja, con la Catedral como telón de fondo.

ARCA considera &quot;inadmisible&quot; la propuesta.

La asociación denuncia lo que califica de “colonización estética” de la imagen histórica de la ciudad y sostiene que el diseño pretende “competir” con elementos patrimoniales como la Llotja y el Consolat mediante una estructura "desproporcionada" y una estética "fuera de lugar" en un conjunto histórico. ARCA también cuestiona los argumentos empleados para justificar el proyecto, aludiendo a un supuesto guiño sentimental a un barco y a redes.

Criterios "economicistas"

Según la entidad, la Autoridad Portuaria habría priorizado criterios "economicistas" en la adjudicación, sin tener en cuenta su responsabilidad en la protección del patrimonio histórico de Palma. Por ello, exige que se retire la propuesta y que el próximo concurso limite al máximo la intervención para evitar cualquier impacto paisajístico.

"Ya está bien de que unos pocos hagan negocio con nuestro activo fundamental: el mar, nuestra historia, nuestro paisaje de ciudad y nuestro patrimonio", concluye el comunicado. La entidad anuncia además que se dirigirá "a todas las administraciones implicadas" para intentar frenar el proyecto.

La nueva concesión del emblemático local, con más de sesenta años de actividad en el puerto de Palma, tiene una duración de 16 años y contempla una inversión de 2,9 millones de euros que asegura una renovación completa del edificio y su terraza.

