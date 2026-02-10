Vecinos ante el anuncio del Jardín Botánico de Palma: "Que primero acaben una cosa y luego hagan otra"

Vecinos del final de la calle Jacint Verdaguer y del barrio de Son Forteza contienen la alegría tras el anuncio del Ayuntamiento de Palma de que desarrollará parte del Jardín Botánico en el Parc de Ses Vies. El proyecto conllevará el desalojo de los siete chabolistas que se encuentran a unos metros de la Vía de Cintura. "Me parece una idea muy buena porque quedará bonito, pero cuando acaben de hacerlo iré con el tacataca y ya no estaré aquí", cuenta entre risas una de las residentes de la zona.

Algunos de los vecinos no sabían que habría un Jardín Botánico y temen que les puedan quitar o reducir el terreno cerrado donde pasean a sus perros. Los hay también críticos con el proyecto: "Me parece un poco tontería que lo vayan a hacer si van a soterrar la Vía de Cintura, que primero acaben una cosa y luego hagan otra. Quieren hacer muchas obras y parece que un proyecto se como al otro. No me aclaro de cómo lo quieren hacer".

En el lado opuesto del Parc de Ses Vies muchos residentes del barrio de Son Forteza se quejan de que anuncien nuevos proyectos sin acabar los que ya tienen comenzados. Son críticos algunos parroquianos del Bar El Patio, que ven cómo están paralizadas desde hace varios meses las obras de los locales de ensayo por un litigio entre Cort y la constructora: "Nos quitaron un solar donde podíamos aparcar 100 coches y ahora nadie encuentra espacio para estacionar en el barrio".

Una mujer, que se está tomando su café con leche en vaso de cristal en la calle mientras ha atado a una señal a su perro, es muy crítica con la gestión de los políticos. "Mira el puente: cerrado. Y el local de ensayo: parado. Ahora no podemos aparcar ni nada. En vez de mejorar la barriada, nos tomaron el pelo. Está paradísimo".

Local de ensayo en Son Forteza con las obras paralizadas / C.M. / DMA

En unos cuantos metros, la indignicación de los residentes es alta al ver cómo las obras de los locales de ensayo continúan sin avanzar, el acceso al puente está cerrado y anuncian un nuevo proyecto a unos metros, sin acabar ni arreglar los ya comenzados.

Cesión del Parc de Ses Vies

El Consell de Mallorca formalizó el pasado jueves la cesión gratuita de un solar de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura. Jaime Martínez, alcalde de Palma, estimó antes de junio se convocará un concurso de ideas para definir el Jardín Botánico y, que a finales de este año, se elegirá una propuesta ganadora y a lo largo de 2027 se aprobará la redacción del proyecto y la licitación de las obras.