Palma abre la puerta a zoológicos, acuarios, atracciones o salas de fiesta en espacios públicos

Palma se abre a zoológicos, acuarios, atracciones y a la apertura de nuevas salas de fiestas con espectáculos, así como a la celebración de verbenas, manifestaciones folclóricas, festivales y concursos musicales en espacios públicos. La gerencia de Urbanismo ha aprobado este martes la modificación puntual del Plan General de 2023 para recuperar estos usos recreativos en cuatro sistemas generales del municipio: Son Fusteret, s'Escorxador y los proyectados Jardín Botánico y Recinto Ferial.

Los sistemas generales públicos son espacios o equipamientos que dan servicio a toda la ciudad y que en el Plan General aprobado la pasada legislatura perdieron esos usos recreativos. El planteamiento urbanístico de 1998 sí los contemplaba. Esta modificación "corrige ese vacío", ha argumentado el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo.

El concejal ha indicado que este trámite es necesario para la implantación del Jardín Botánico, que se creará en una zona limítrofe con el bosque de Bellver y en una parcela junto al parc de Ses Vies. "Con esta modificación se corrigen déficits del Plan General vigente; se mejora y permite una oferta de ocio pública, diversificada y accesible para toda la ciudadanía; se atiende a una mayor planificación y equilibrio territorial; y ofrece coherencia normativa al Plan General de 2023 con su propio articulado", ha manifestado Fidalgo.

El regidor ha subrayado que el Consistorio lleva a cabo esta modificación pensando únicamente en el Jardín Botánico. Sin embargo, la memoria que la acompaña va mucho más allá de ese proyecto.

La pasada legislatura se eliminaron de estos sistemas generales los usos comerciales, religiosos y recreativos porque se entendía que pertenecían al ámbito privado y no tenían encaje en un espacio público como s'Escorxador, por ejemplo. Ahora se les devuelve la posibilidad de acoger actividades o infraestructuras recreativas (los usos comerciales y religiosos siguen estando descartados).

Eso no significa que Cort vaya a abrir un zoológico o un acuario en alguno de los cuatro sistemas generales antes mencionados, pero legalmente les abre la puerta.

En Son Fusteret ya se hacen conciertos. Sin embargo, técnicamente es un parque en el que además está previsto un corredor verde. Al devolverle el uso recreativo, se consolida como espacio para conciertos y en el futuro será más complicado, por no decir imposible, dedicarlo a otra actividad. En este sentido, la memoria se refiere a posibilitar "zonas de festivales o conciertos al aire libre que den cobertura y mejoren la oferta recreativa de la población".

S'Escorxador, por su parte, tenía hasta el momento usos socioculturales y sanitarios (por el centro de salud). Con esta modificación podrá acoger además atracciones, salas de fiestas con espectáculos, un acuarium o lo que la memoria describe como "manifestaciones folclóricas".

Por otro lado, el Ayuntamiento posibilita esos mismos usos recreativos en el futuro Recinto Ferial, una infraestructura pensada para acoger ferias y congresos que ahora amplía su abanico de opciones. Por ejemplo atracciones. Ya se instalan en la ciudad solicitando un permiso temporal, como en el caso de la Fira del Ram, pero con esta modificación una empresa las podría abrir de manera permanente.

Proyecto de rehabilitación exterior de s’Escorxador

La gerencia de Urbanismo también ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la rehabilitación exterior de los edificios de s’Escorxador. Las actuaciones previstas incluyen la reforma de las cubiertas, aleros de madera, elementos metálicos, fachadas y carpinterías, así como la sustitución de canales y pluviales, incluyendo refuerzos y sustituciones cuando sea necesario.

El presupuesto total del proyecto asciende a 1.893.181 euros, con un plazo de ejecución estimado de nueve meses.