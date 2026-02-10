La nueva 'escoleta' de Son Dameto abrirá el próximo curso con 92 plazas de 0 a 3 años

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha visitado este martes la nueva 'escoleta' municipal de Son Dameto, que abrirá sus puertas en el curso 2026-2027. El Ayuntamiento de Palma ha finalizado la construcción de este nuevo centro educativo, ubicado entre las calles Sevilla y Castilla-La Mancha, que permitirá ampliar en 92 plazas la oferta pública de educación infantil de 0 a 3 años en la ciudad.

Según ha destacado el primer regidor de Cort, se trata de un proyecto largamente esperado por las familias y la comunidad educativa, que "se hace ahora realidad respondiendo a una reivindicación histórica del barrio". Las obras, iniciadas en enero de 2025, han supuesto una inversión total de 2,5 millones de euros. El alcalde ha visitado las instalaciones junto con la regidora de Educación, Lourdes Roca.

El centro, que será gestionado por la conselleria de Educación, cuenta con 92 plazas distribuidas en siete unidades educativas: dos aulas para niños de 0 a 1 año, dos aulas de 1 a 2 años y tres aulas de 2 a 3 años, una de ellas destinada a educación especial, con patio propio.

El alcalde, con responsables de la construcción de la nueva 'escoleta'. / Cort

La escoleta dispone de una superficie total de 1.137,26 m² repartidos en dos plantas. En la planta superior se desarrollará todo el programa educativo, mientras que la planta inferior alberga un aparcamiento con 14 plazas y los espacios técnicos.

El edificio principal presenta una geometría rectangular y se integra en el entorno urbano aprovechando el parque situado frente a la parcela. Además, el centro cuenta con un patio interior y una zona ajardinada, que incluye una pérgola y un porche en el área de juegos exterior.

Todas las aulas disponen de baños adaptados, áreas higiénicas con cambiador y zonas delimitadas para el descanso. Asimismo, el centro incorpora una sala de usos múltiples, un aula de psicomotricidad, un espacio para pequeños grupos, un vestíbulo conectado con el despacho de dirección y una sala de profesores.

Imagen de la nueva 'escoleta' de Son Dameto. / Cort

Entre los espacios complementarios se incluyen cocina, almacén, lavandería, sala de limpieza y almacenes específicos para juguetes, material de psicomotricidad y cochecitos.

Se trata de un centro moderno y funcional, diseñado específicamente para la primera infancia, que incorpora sistemas eficientes y sostenibles de climatización y ventilación, así como iluminación exterior indirecta integrada en jardineras, pérgola y porche.

Durante la visita, Martínez ha recordado que este mismo curso también entrará en funcionamiento la nueva escoleta municipal de Son Gibert, con otras 92 plazas. De este modo, ambos centros permitirán ampliar en 184 plazas la red municipal de escoletas de 0 a 3 años.

En total, ambos proyectos han supuesto una inversión global de 5,3 millones de euros, cofinanciados con fondos europeos Next Generation.

Nueva 'escoleta' en el Metropolitan

El alcalde ha destacado que "con la puesta en marcha de estas dos nuevas escoletas se reafirma el compromiso del equipo de gobierno con una educación de calidad, la conciliación familiar y la ampliación de la oferta de plazas públicas en la ciudad".

En este marco, ha reiterado su compromiso de seguir dotando a los barrios de Palma de los equipamientos educativos necesarios, y ha recordado la próxima escoleta que se ubicará en el centro multiservicios de los antiguos cines Metropolitan, en Pere Garau, cuyo concurso de ideas ya ha finalizado, así como otras previstas en La Femu y Son Ferragut.

Imagen de las nuevas instalaciones. / Cort

Martínez Llabrés ha concluido destacando que, con Son Dameto y Son Gibert, el Ayuntamiento ha construido ya dos escoletas en los dos primeros años y medio de legislatura, un "hito importante" dado que, desde 2011, el Consistorio no promovía la creación de nuevos centros municipales.