La Fira del Ram arrancará en Palma con una nueva atracción: “Hará gritar a toda la familia”
El 27 de febrero abrirá el telón en Son Fusteret el evento de diversión más esperado de Mallorca
La Fira del Ram calienta motores para estar a punto antes del 27 de febrero, que es el día que abrirá en Palma. Arrancará con una atracción que llegará por primera vez a Mallorca tras estrenarse en España en Sevilla en mayo de 2025. “Hará gritar a toda la familia”, aseguran en la página web del fabricante.
Se llama Impact y la definen como una “thrill ride”, es decir, una atracción que producirá grandes emociones gracias a sus increíbles giros. Ya está instalada en el recinto de Son Fusteret y aguarda a dar sus primeras vueltas en la isla.
Diversión
Su rotación de la columna central, la elevación y el descenso de los brazos hasta casi 9,5 m del suelo y el balanceo de los ocho vagones suspendidos biplaza está llamando la atención de los visitantes. “No solo es un auténtico éxito de público, sino la atracción más popular de las ferias de España”, afirman desde Fabbri, el grupo italiano que la ha fabricado, y añaden: “Aporta un nuevo nivel de emoción y diversión a los recintos feriales”.
Características
La describen como una atracción “poderosa y compacta”. Combina adrenalina, giros extremos y una presencia imponente. Tiene ocho vagones, en cada uno caben dos pasajeros, un aforo por hora de 320 personas, la altura mínima recomendada es de 130-140 centímetros y la duración de la vuelta sugerida es de unos 120 segundos.
Fabbri Group es uno de los fabricantes líderes mundiales de atracciones para parques permanentes, FECs, destinos turísticos y feriantes. Cuentan con más de 65 años de experiencia y, otro de sus iconos que se disfruta en Palma desde hace años es el Booster, que alcanza los 72 metros de altura y roza los 120 kilómetros por hora.
High Energy, la atracción que debutó en 2025
La edición anterior de la Fira del Ram se estrenó una atracción: High Energy. Tiene casi 30 metros de altura y los pasajeros van montados en unos coches que giran a gran velocidad y realizan vertiginosas caídas. Fue la primera vez que desembarcó en Mallorca y fue uno de los atractivos para los amantes de las emociones fuertes.
Hasta cuándo está la Fira del Ram
La Fira del Ram 2026 estará abierta entre el 27 de febrero y el 12 de abril en su emplazamiento habitual de Son Fusteret.
Horarios
Los horarios de esta feria serán:
- De lunes a jueves de 16:30 a 23:00 horas.
- Viernes de 16:30 a 01:00 horas.
- Sábados de 11:00 a 01:00 horas.
- Domingos y festivos de 11:00 a 23:30 horas.
Transporte
Junto a Son Fusteret hay dos aparcamientos. La Línea 10 de la EMT (Sa Indioteria) tiene también una parada en el recinto.
