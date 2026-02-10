Cort encarga un estudio de la estructura de la plaza Major de Palma para valorar su resistencia antes de su reforma

El Ayuntamiento de Palma ha encargado un estudio para conocer el estado de la plaza Mayor antes de acometer su reforma integral. Se trata de un análisis para determinar en qué situación se encuentra la estructura del aparcamiento subterráneo y de los locales comerciales como paso previo a una intervención que afectará a parte del forjado e implicará la utilización de maquinaria pesada.

Este estudio lo elaborará una empresa por encargo del departamento de Infraestructuras, que lo tramita como un contrato menor valorado en 18.150 euros. Cort justifica la necesidad de externalizar este servicio en la insuficiencia de recursos propios. "Los medios humanos y la dotación de herramientas tecnológicas del departamento son limitadas y la carga de trabajo y su complejidad es extensa y creciente. Por tanto, se hace necesario la contratación de un soporte externo para la asistencia técnica como la que nos ocupa", argumenta.

Toda la información recogida se pondrá en conocimiento de los estudios de arquitectura Barceló Balanzó y Scob, cuyo proyecto de reforma titulado 'Agora' fue elegido en el concurso de ideas y que desde hace casi un año trabaja en el diseño de la futura plaza Major.

El espacio que ocupan las actuales galerías se abrirá al cielo. / Cort

Este estudio previo se centrará en las cuatro plantas inferiores: las tres destinadas a aparcamientos y la planta en la que se sitúan los locales comerciales. En suma, se trata de analizar las cargas según los nuevos usos y forma que se dará a la plaza y también durante la obra. En este sentido, la rehabilitación implicará la eliminación de parte del forjado, nuevos fosos de ascensores, la reconstrucción de rampas y la creación de nuevos accesos desde La Rambla.

La intervención prevista implicará la entrada de maquinaria pesada y trabajos que afectarán a la estructura de la plaza, que debajo de la superficie peatonal es hueca por la presencia de la galería comercial y de los aparcamientos. El estudio encargado por Infraestructuras busca comprobar la resistencia del forjado, originario de los años 70, para lo que se realizarán calicatas (excavaciones de prueba) que permitirán conocer y valorar su solidez.

En caso de detectar carencias o deficiencias, se realizarán las actuaciones de refuerzo necesarias para garantizar la seguridad durante las obras y posteriormente.

Una nueva plaza Major

Este céntrico enclave afronta una transformación de calado. El proyecto pasa por integrar la plaza en el tejido urbano del centro histórico a través de una secuencia de espacios abiertos que conectarán La Rambla con la plaza. El actual acceso al aparcamiento se soterrará (se accederá a través de dos rampas, una de entrada y otra de salida), y en su lugar se generará un recorrido escalonado con rampas, ascensores y miradores que facilitarán la movilidad y potenciarán la conexión visual y peatonal.

Las galerías subterráneas se abrirán al exterior y ganarán luz natural y ventilación, dando paso a una planta inferior que los arquitectos definen como un ágora, una especie de plaza dentro de la plaza. Este espacio servirá como anfiteatro y zona de encuentro, con posibilidad de acoger actividades culturales, eventos y espacios comerciales, además de un futuro Centro de Interpretación de Palma, que pondrá en valor el patrimonio y la memoria histórica de la ciudad. En el centro se dejará una amplia zona al descubierto.

Hace cerca de dos años que el Ayuntamiento inició conversaciones con los propietarios de los locales comerciales, cerrados desde hace años, para comprarlos o expropiarlos en caso de no llegar a un acuerdo por el precio.