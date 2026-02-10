Carrefour Express inaugura un nuevo espacio en Palma: 3.000 referencias y 50 platos listos para consumir

Carrefour estrena un nuevo supermercado en Palma este viernes. La compañía francesa inaugura un nuevo Carrefour Express en el barrio de Sa Vileta y, con esta apertura, alcanzarán 35 establecimientos en Baleares bajo este formato con un plan de expansión que aguarda nuevos locales en Mallorca en 2026.

Este nuevo supermercado, situado en la calle de María Antònia Salvà, responde a la demanda, según la empresa, "de una zona familiar y residencial donde el comercio de cercanía es el más reclamado por los vecinos".

La tienda cuenta con una sala de ventas que ronda los 200 m², dos cajas de salida y una plantilla de seis colaboradores, generando empleo directo en el barrio.

Más de 3.000 productos

Carrefour Express Sa Vileta pondrá a disposición de los vecinos un surtido con más de 3.000 referencias. Destaca el servicio de charcutería, que estará atendido por un profesionar, para garantizar un trato personalizado.

Además, centran su oferta en el producto local, especialmente en los productos frescos de las Islas Baleares e incorpora nuevas secciones como el “Ready to Eat”, con más de 50 platos listos para consumir.

35 Carrefour Express en Baleares

Jesús Bermejo, director de proximidad de Carrefour, celebra un nuevo estreno: "Alcanzar 35 Carrefour Express en Baleares demuestra que nuestro formato es el supermercado que quieren nuestros clientes. Seguiremos apostando por este archipiélago para abrir nuevas tiendas, basadas en la atención, la cercanía, la oferta de productos frescos de calidad y los precios más competitivos".

Más aperturas en Mallorca en 2026

Carrefour planea nuevas aperturas en este 2026. Entre las principales zonas en las que planifican nuevas tiendas se encuentran zonas residenciales, similares a Sa Vileta, y los principales núcleos turísticos de Mallorca, Menorca e Ibiza, "donde el formato Express es altamente valorado por su flexibilidad horario y surtido".

Durante el último año, Carrefour ha inaugurado hasta 14 establecimientos bajo el formato Express en Baleares, incluyendo ubicaciones tan diferenciales como el Camping de Son Bou, zonas turísticas en Formentera o tiendas emblemáticas como la del Mercat des Claustre en el casco histórico de Mahón.

"Estas aperturas demuestran el compromiso de la compañía con la economía local y su adaptación a las necesidades de cada comunidad. Estos nuevos establecimientos operan bajo el régimen de franquicia, generando empleo local y reforzando el tejido empresarial de las islas", cierra la compañía.