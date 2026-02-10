118 taxistas se incorporan al servicio en Palma tras aprobar su examen

El Ayuntamiento de Palma ha aprobado la concesión de 118 nuevos carnés de conductor de taxi tras la convocatoria realizada en noviembre de 2025, a la que se presentaron 287 aspirantes, de los cuales el 48,4 % superó el examen y presentó la documentación requerida.

Este martes se ha celebrado una nueva prueba de acceso para la obtención del carné de conductor de taxi en el municipio de Palma, en la que han participado 359 aspirantes. El examen ha tenido lugar en el campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB).

Ambas convocatorias forman parte del calendario oficial de exámenes, que se celebra al menos dos veces al año, en febrero y noviembre, con el objetivo de regular el acceso a la profesión de taxista en la ciudad.

Mejoras en el proceso de acceso

El teniente de alcalde de Movilidad, Toni Deudero, ha destacado este martes que desde el inicio de la legislatura se han incorporado 460 nuevos conductores y que, con esta última convocatoria, la cifra total asciende a 578 nuevos taxistas.

Deudero ha señalado que este incremento ha sido posible gracias a las mejoras introducidas en el proceso de acceso a la profesión, como la implantación de un temario cerrado, la conservación de los módulos aprobados para los aspirantes que no superen todas las partes del examen y la posibilidad de convalidar el conocimiento de la lengua catalana mediante cursos reconocidos por el Institut d’Estudis Baleàrics.

“Estas medidas han permitido aumentar el número de aprobados y reforzar el servicio de taxi, especialmente en los periodos de mayor demanda, atendiendo una histórica reivindicación del sector y mejorando la calidad del servicio a los usuarios”, ha subrayado el edil.

Asimismo, ha recordado que estas incorporaciones dan cumplimiento al compromiso del alcalde de Palma, Jaime Martínez Llabrés, de ampliar el servicio de taxi y eliminar las dificultades de acceso registradas en años anteriores.

Requisitos

Para presentarse a las pruebas, los aspirantes deben cumplir los requisitos establecidos en la normativa vigente, como disponer del permiso de conducción de clase B o superior con al menos un año de antigüedad, acreditar el conocimiento de la lengua catalana o su convalidación, y presentar certificados de ausencia de antecedentes penales y de delitos de naturaleza sexual.

Noticias relacionadas

El examen consta de dos fases: una primera prueba sobre el callejero de Palma, la normativa aplicable, las tarifas y los puntos de interés; y una segunda fase consistente en la resolución de itinerarios urbanos. Los resultados definitivos se publicarán en la página web oficial de MobiPalma.