Més per Palma propone limitar la compra de vivienda a residencia habitual y subir los impuestos en "operaciones especulativas"

Més per Palma ha planteado este lunes dos medidas para frenar "la especulación inmobiliaria en la ciudad" y "hacer frente al drama social" derivado del encarecimiento de la vivienda. La formación propone, por un lado, declarar Palma zona de mercado residencial tensionado y, en ese marco, restringir la compraventa de viviendas a aquellas destinadas a residencia habitual o a alquiler social. Por otro, plantea una reforma fiscal para encarecer la reventa a corto plazo mediante recargos progresivos sobre el IRPF y la plusvalía municipal.

"Hay datos que claman al cielo y existen herramientas legales para actuar. Lo que falta es valentía política", ha afirmado la portavoz de Més per Palma, Neus Truyol, que ha defendido que "la vivienda es para vivir, no para especular". En la misma línea, el diputado en el Congreso Vicenç Vidal ha sostenido que "cuando los alquileres están tensionados no se puede gobernar como si no pasara nada".

Compra limitada a residencia habitual o alquiler social

La primera propuesta pasa por blindar el parque residencial frente a la compra con fines inversores, de modo que únicamente se permita adquirir viviendas si su destino es la residencia habitual del comprador o su incorporación al alquiler social, según ha explicado la formación.

La segunda medida se centra en la fiscalidad de la reventa rápida. Més per Palma propone recargos del 60% sobre el beneficio en ventas realizadas antes de tres años, y del 40% al 50% si la operación se produce entre los tres y los cinco años. La formación también plantea recargos adicionales para grandes tenedores y que la recaudación se destine de forma finalista a ampliar el parque público de vivienda social mediante construcción, compra y rehabilitación.

Més per Palma ha apoyado su propuesta en datos que atribuye al Catastro. Según la formación, en 2023 se compraron 1.371 viviendas en Baleares y el 54% fueron adquiridas por empresas, además de señalar que el 29% de los propietarios en 2024 tenía tres o más viviendas.

A modo de ejemplo, la formación ha puesto el caso de una vivienda comprada por 600.000 euros y vendida un año después por un millón. Con el sistema actual, ha indicado, el vendedor pagaría en torno a 102.000 euros entre IRPF y plusvalía municipal, aproximadamente el 25% de la ganancia. Con su propuesta, el pago se elevaría hasta 350.000 euros, cerca del 87% del beneficio.

Truyol ha concluido que "solo hay dos opciones: o defender el derecho a vivir en Palma o dejarlo en manos de los especuladores", y ha pedido a los gobiernos municipal y estatal que "dejen de poner excusas" y apliquen medidas "efectivas".