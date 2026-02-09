Los chabolistas del Parc de ses Vies reaccionan al futuro Jardín Botánico de Palma: “Los servicios sociales están mirando si me dan una casa”

A tan solo unos metros de la Vía de Cintura viven siete personas. Habitan en chabolas hechas por ellos. En algunas, su techo es el tejido de una tienda de campaña o, con suerte, una lona como las que se utilizan en construcción. Para anclar su casa a la tierra y que no se le lleve el viento utilizan dos métodos diferentes: con algún clavo, o bien con garrafas llenas de agua que sujetan las telas de su casa. A una de las siete vecinas que residen allí la noticia de que la intención del Ayuntamiento de Palma sea desarrollar un Jardín Botánico en el Parc de ses Vies tras la cesión gratuita del solar de 13.000 metros cuadrados por parte del Consell de Mallorca le ha pillado por sorpresa. “¿Cuándo lo harán?”

Enseres al lado de la chabola. / GUILLEM BOSCH / DMA

El futuro Jardín Botánico se definirá a través de un concurso de ideas que, estimó Jaime Martínez, alcalde de Palma, se convocará antes de junio. A finales de año se elegirá una propuesta ganadora y a lo largo de 2027 se aprobará la redacción del proyecto y la licitación de las obras.

Bloques de piedra debajo del puente de la calle Jacint Verdaguer

Desde hace un año y medio estos chabolistas residen en la misma zona. Al principio, vivían a tan solo unos metros del lugar en el que están ahora, pero el Consell de Mallorca efectuó unas obras de urgencia en el puente de la calle Jacint Verdaguer sobre el que discurre la Vía de Cintura y cambiaron levemente de ubicación. Cuando finalizaron las reparaciones colocaron unos bloques de piedra para evitar que volvieran a colocarse en el mismo lugar.

Bloques de piedra debajo del puente al final de la calle Jacint Verdaguer. / GUILLEM BOSCH / DMA

Incluso, según los vecinos, también hubo chabolistas que vivían debajo del puente que conecta con el barrio de Son Forteza, y que ahora está prohibido el acceso por peligro de caída. Antes de que lo cerraran, colocaron unas lonas entre los escalones para residir debajo de las escaleras.

Debajo de la escalera vivieron más chabolistas. / GUILLEM BOSCH / DMA

Ahora los chabolistas viven menos resguardados. Hay tres infraviviendas muy cerca las unas de las otras. Son pequeñas. Dejan muchos elementos fuera de sus casas, como una cocina con su gas butano. Otra, sin embargo, acumula chatarra. Y, la que está un poco más alejada de las otras dos, también tiene posicionados unos palés para protegerse del frío.

Una vecina, que reside allí desde hace un año y medio, asegura que servicios sociales están mirando “si me dan una casa”. Ella, que no quiere ser fotografiada, explica que “vivimos como podemos, día a día”. También confirma que algunas de las personas que habitan las chabolas acuden al centro de Palma a pedir dinero.

Flora de todas las regiones del mundo

El Consell de Mallorca formalizó el jueves la cesión gratuita de un solar de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura al Ayuntamiento de Palma para que desarrolle allí una parte del futuro Jardín Botánico. Esta parcela, el Parc de Ses Vies, acogerá las dependencias científicas y de difusión cultural, así como un jardín representativo de la flora de todas las regiones del mundo con clima mediterráneo.

La parcela cedida por el Consell es de 13.000 metros cuadrados, pero el proyecto ocupará una superficie total de 31.000 metros cuadrados.

La otra parte del Jardín Botánico se desarrollará en las Cases des Retiro, junto a la residencia de la Bonanova. Esta antigua 'possessió' originaria del siglo XVIII, que se someterá a una rehabilitación integral para convertirse en un centro de interpretación del bosque de Bellver, dedicará un espacio dedicado al pinar mediterráneo, con presencia de seis especies: pino blanco, carrasco, piñonero, negro, rojo y pino de Crimera.