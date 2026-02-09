El carnaval alternativo toma las calles de Palma con Els Darrers Dies: día, horario y programación

Palma volverá a vivir este mes de febrero una versión popular del carnaval, alejada de los grandes desfiles y más vinculada a la calle y a la participación vecinal. Se ha organizado una nueva edición de Els Darrers Dies, una propuesta de carnaval alternativo que tendrá lugar el sábado 14 de febrero a partir de las 18.30 horas, en la zona de Blanquerna, con final en la plaça Santa Pagesa.

La cita invita a vecinos y visitantes a salir a la calle disfrazados para formar parte de una rua festiva que recorrerá el barrio con música en directo y actividades pensadas para todas las edades.

Correbars y actividades para los más pequeños

Uno de los ejes de la jornada será el correbars con xaranga, una ruta musical que irá pasando por distintos locales de la calle Blanquerna.

Durante la celebración también habrá espacio para los niños con el joc dels cossiols, una búsqueda de cossiols escondidos por Blanquerna. Los pequeños que consigan uno y lo entreguen a los organizadores recibirán una sorpresa.

Final colectivo en Santa Pagesa

La jornada concluirá en la plaça Santa Pagesa, donde se celebrará una rompuda col·lectiva de cossiols, un acto simbólico y participativo que pondrá el broche final al carnaval alternativo.

Desde Orgull Llonguet animan a la ciudadanía a sumarse a esta propuesta que reivindica el carnaval como expresión popular, basada en la música, la tradición y la ocupación festiva del espacio público. Una cita que vuelve a situar a Blanquerna como uno de los epicentros del carnaval más callejero de Palma.