El carnaval alternativo toma las calles de Palma con Els Darrers Dies: día, horario y programación
Desde Orgull Llonguet animan a la ciudadanía a sumarse a esta propuesta que reivindica el carnaval como expresión popular
Palma volverá a vivir este mes de febrero una versión popular del carnaval, alejada de los grandes desfiles y más vinculada a la calle y a la participación vecinal. Se ha organizado una nueva edición de Els Darrers Dies, una propuesta de carnaval alternativo que tendrá lugar el sábado 14 de febrero a partir de las 18.30 horas, en la zona de Blanquerna, con final en la plaça Santa Pagesa.
La cita invita a vecinos y visitantes a salir a la calle disfrazados para formar parte de una rua festiva que recorrerá el barrio con música en directo y actividades pensadas para todas las edades.
Correbars y actividades para los más pequeños
Uno de los ejes de la jornada será el correbars con xaranga, una ruta musical que irá pasando por distintos locales de la calle Blanquerna.
Durante la celebración también habrá espacio para los niños con el joc dels cossiols, una búsqueda de cossiols escondidos por Blanquerna. Los pequeños que consigan uno y lo entreguen a los organizadores recibirán una sorpresa.
Final colectivo en Santa Pagesa
La jornada concluirá en la plaça Santa Pagesa, donde se celebrará una rompuda col·lectiva de cossiols, un acto simbólico y participativo que pondrá el broche final al carnaval alternativo.
Desde Orgull Llonguet animan a la ciudadanía a sumarse a esta propuesta que reivindica el carnaval como expresión popular, basada en la música, la tradición y la ocupación festiva del espacio público. Una cita que vuelve a situar a Blanquerna como uno de los epicentros del carnaval más callejero de Palma.
- Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
- El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico
- El abandono del Castillo de Bellver pasa factura al Ayuntamiento de Palma: 3,1 millones para recuperar el bosque y los accesos
- Un llamativo cartel anticipa la apertura de un nuevo negocio en el antiguo restaurante Pequeño Mundo en Palma
- Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
- Vuelve la Fira del Ram: días de apertura y horarios
- Caterina Stanton y Gustavo Alem, propietarios de UCO Bakery: 'Nuestro pan está hecho para que dure. Para que vengan una vez a la semana, se lo lleven y lo consuman durante los siete días
- Una ruta por Nuredduna: los solares y edificios de alto standing que reflejan su transformación