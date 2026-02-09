Can Joan de s’Aigo cierra una semana su histórico local del centro de Palma por este motivo
La chocolatería de la calle Sanç permanecerá cerrada del 16 al 22 de febrero
La emblemática chocolatería Can Joan de s’Aigo, uno de los establecimientos más conocidos y concurridos del centro de Palma, cerrará temporalmente su local de la calle Sanç durante una semana este febrero.
Según ha informado el propio negocio a través de sus redes sociales, el establecimiento permanecerá cerrado del 16 al 22, un paréntesis que aprovecharán para realizar pequeños trabajos de acondicionamiento en el espacio. Desde la chocolatería han pedido disculpas a su clientela por las molestias que este cierre pueda ocasionar y han explicado que el objetivo es cuidar el local y mejorar la experiencia de quienes lo visitan.
Retomará su actividad habitual
En su mensaje, Can Joan de s’Aigo señala que estas actuaciones permitirán que, a la reapertura, los clientes puedan seguir disfrutando del establecimiento “como siempre: con calma, tradición y sabor de toda la vida”, valores que han convertido a la chocolatería en un referente tanto para residentes como para visitantes.
El cierre afecta únicamente a este periodo concreto y el local volverá a abrir sus puertas tras una semana, retomando su actividad habitual en uno de los puntos más emblemáticos del casco antiguo de Palma.
