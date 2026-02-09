Así será el renovado bar Pesquero de Palma, con una gran pérgola de madera laminada

Una gran pérgola de madera laminada, inspirada en los antiguos barcos en construcción de los astilleros, con las cuadernas a la vista, será el elemento más significativo del nuevo bar restaurante Pesquero de Palma, ubicado en el Moll de sa Llotja y adjudicado a finales del pasado mes de diciembre por la Autoridad Portuaria a la empresa Coliving Puig de Alaró.

La nueva concesión del emblemático local, con más de sesenta años de actividad en el puerto de Palma, tiene una duración de 16 años y contempla una inversión de 2,9 millones de euros que asegura una renovación completa del edificio y su terraza.

El proyecto es obra de los arquitectos Jordi Herrero y Eduardo García Acuña, que plantean un edificio cubierto por una gran pérgola, cerrada en la fachada del Passeig Sagrera y abierta al mar, que se convierte en un elemento de mayor representación simbólica del conjunto. Sobre esta cubierta se colocará un sistema de placas solares fotovoltaicas que permitirá amortiguar la demanda energética producida por el restaurante, describen los arquitectos.

La pérgola del nuevo Bar Pesquero está inpirada en la construcción de barcos en los antiguos astilleros / Jordi Herrero/Arquitecto

Pero en el proyecto hay tres elementos más. Bajo la pérgola se colocará un tablero o modo de pavimento que se organizará mediante un sistema de recuadros definidos por tiras de piedra de mármol de Binissalem. En el interior de estos rombos se colocarán diferentes materiales: madera en las zonas de restaurante y zonas verdes en los límites. La idea que se propone, según los arquitectos, es extender estos rombos hacia el espacio del muelle, de tal manera que el tablero se perciba como una extensión de la zona del muelle y también se relacione en planta con la huella de la sombra de la pérgola, así como con el antiguo secadero de redes cercano.

Entre la pérgola y el nuevo pavimento se sitúa el restaurante con partes diferenciadas: la cocina y la zona de restaurante cubierta. El ámbito de restaurante cubierto queda delimitado perimetralmente mediante un sistema de vidrios plegables, permitiendo en verano y durante gran parte del año que este espacio permanezca abierto. Además, el edificio incorporará un sótano que permitirá incluir otros ámbitos necesarios para el conjunto, pero que en la planta superior podrían restar mucho espacio. Esta zona de servicio distribuirá un vestuario para el personal, otro para almacén, otro para cámaras de frío y un espacio para una dependencia de productos de limpieza, así como un amplio baño.

Recreación del nuevo Bar Pesquero con la pérgola iluminada / Jordi Herrero/Arquitecto

La superficie total es de 732,90 metros cuadrados, de los cuales 268,20 metros corresponden a edificaciones y 464,70 metros cuadrados a zonas de terraza al aire libre, situadas dentro del dominio público portuario. La gestión del establecimiento incluirá la prestación de servicios propios de bar, cafetería y restaurante, así como otras actividades complementarias relacionadas con la explotación hostelera.