Sa Rueta llena de color Palma en un domingo gris y lluvioso

Palma celebra este domingo una nueva edición de Sa Rueta, el carnaval infantil que, un año más, ha vuelto a llenar el centro de la ciudad de color en una mañana de cielo encapotado. La lluvia ha respetado el arranque de la jornada, aunque pasado el mediodía han comenzado a caer las primeras gotas, sin llegar a deslucir el ambiente festivo ni frenar las ganas de celebración de los más pequeños y sus familias.

Desde las 11:00 horas de la mañana, las principales calles del centro han permanecido cerradas al tráfico para dar paso a una jornada repleta de actividades, talleres y espectáculos repartidos en distintos puntos de Ciutat. La Rambla ha sido, un año más, uno de los epicentros de la celebración, muy concurrida durante toda la mañana y con un ambiente animado que ha llenado de vida el paseo.

El carnaval ha vuelto a teñir Palma de color en un día gris, gracias a la creatividad y la ilusión de los más pequeños. Entre la multitud han destacado numerosos personajes de Disney, flamencas de volantes, una familia completa disfrazada de Minions y escenas tan divertidas como la de un pequeño policía acompañado por su madre caracterizada de ladrona. Muchos padres y madres también se han sumado a la fiesta con disfraces conjuntos, reforzando el carácter familiar de Sa Rueta.

Las actividades se han repartido por ocho puntos del centro de la ciudad. En la plaza de Cort, la música de la minidisco y los talleres de pintacaras y máscaras han animado a los más pequeños, mientras que en la plaza Mayor el público ha podido disfrutar de espectáculos y talleres de circo, además de caballitos ecológicos y un rincón infantil.

En la Rambla, los cuentacuentos, los espacios de payasos, talleres de máscaras y pintacaras, una pasarela animada y el espectáculo de magia han concentrado a numerosas familias durante toda la mañana. En las inmediaciones también se han sucedido actividades lúdicas y educativas, creando un ambiente festivo continuo.

Otros puntos como la calle de la Riera, el eje Unió-plaça del Mercat o el paseo del Born han acogido talleres de pintura en el suelo, juegos, personajes animados, gegants y capgrossos, además de distintas cercaviles y áreas de circo. Asimismo, en la plaza del Rei Joan Carles I se han desarrollado actividades infantiles, talleres de reciclaje de EMAYA y animación musical.

A pesar del cielo gris y de las primeras gotas del mediodía, Palma vive este domingo una mañana de música, risas y disfraces en la que la ilusión infantil ha sido la gran protagonista. Sa Rueta continúa y está previsto que la fiesta se prolongue hasta las 14:00 horas, siempre que la lluvia lo permita.