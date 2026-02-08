Indemnizan a un menor por un grave accidente en las fiestas de Palma

Una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Balears ha establecido una importante indemnización para un menor que sufrió un grave accidente en una atracción durante las fiestas patronales de Palma. La víctima, que estuvo casi un año de baja recuperándose de las lesiones, recibirá una indemnización de 35 mil euros. Este dinero lo deberá abonar la empresa propietaria del castillo hinchable, cuya atracción había sido contratada por el Ayuntamiento de Palma. La madre del menor demandó a Cort, al considerar responsable del accidente, ocurrido durante las fiestas de Sant Sebastià, si bien el tribunal rechaza cualquier responsabilidad.

El suceso ocurrió en el mes de enero del año 2017. Acudió a una plaza de la ciudad, donde el Consistorio había instalado un tobogán hinchable para que los niños pudieran divertirse. Cuando subió a la atracción, de pronto otro chico, que se lanzó desde lo alto en vez de utilizar la rampa, cayó con todo su peso sobre el menor. Este golpe le provocó una lesión cerebral. La víctima tuvo que ser trasladado al hospital, donde se comprobó la gravedad de su estado.

Una vez que logró superar esta situación y se recuperó de sus lesiones, fue la madre, en representación de su hijo, la que presentó una demanda, tanto contra el Ayuntamiento, como contra la empresa propietaria de la atracción. Sostenía la mujer que no se cumplían los requisitos de seguridad, puesto que solo había una monitora vigilando a los menores, cuando realmente debían ser dos. El tribunal reconoce que, en efecto, se produjo una negligencia por parte de la empresa, puesto que el usuario no está obligado a asumir ningún tipo de riesgo cuando utiliza este tipo de instalación.

La madre reclamó una indemnización de 120 mil euros, ya que afirmaba que a raíz de este accidente su hijo había sufrido problemas en el proceso de aprendizaje y tenía dificultades sociales. Sin embargo, el tribunal limita la indemnización, puesto que existen informes que acreditan que estos problemas escolares ya los padecía este menor antes de sufrir este grave accidente. De hecho, el menor fue víctima de una situación de acoso escolar y tenía un bajo rendimiento escolar. También sufre problemas para poder socializar.