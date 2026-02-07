Uco Bakery abre su cuarta panadería en Mallorca: 300 metros cuadrados de obrador en Avenida Argentina en Palma

UCO Bakery abre su cuarta panadería en Mallorca con un obrador de 300 metros cuadrados en Avenida Argentina en Palma. Caterina Stanton y Gustavo Alem, los propietarios, inaugurarán el espacio en Avenida Argentina 36 el 17 de febrero. Será su tercer establecimiento en la ciudad tras las tiendas abiertas en el barrio de Bonaire y en el Olivar. Lejos de Palma, tienen una ubicación en Calvià, en Portals Nous. Para esta apertura, aunque no estrenan ningún producto, sí recuperarán su aclamado panettone de cereza amarena y chocolate.

Cate y Gus abrieron su primera panadería en 2021 y, cuatro años y medio después, estrenarán su cuarto establecimiento. "Empezamos haciendo pan en casa, después en un restaurante mexicano cerrado, luego pasamos a nuestra primera tienda y fuimos ampliando. Ahora por la capacidad de clientes directos, restaurantes y hoteles de lujo no llegábamos a todo. Teníamos que rechazar a muchos. Aquí abre una cuarta tienda, sí, pero la gran novedad es que abrimos un obrador de casi 300 metros cuadrados. Para nosotros es un sueño hecho realidad. Podemos ampliar la producción y la variedad porque tenemos espacio y maquinaria nueva para poder hacerlo", explican.

Cate explica a un vecino que la apertura es el 17 de febrero. / B.RAMON / DMA

Novedades

No habrá novedades, pero sí recuperarán un panettone que ha sido muy aclamado por sus clientes. "El primer producto especial que volveremos a sacar, que nos lo han pedido durante todas las vacaciones, es una tanda de panettones para San Valentín. Vamos a alargar el antes y el después y vamos a hacer uno con cereza amarena y chocolote. Vamos a repetir. Todos los productos que sacamos están muy estudiados. No sacamos por tener variedad, sino para ser excelentes. Nuestro plan es estudiar el mercado. Cada UCO está en un barrio súper local y personal", indican.

Y también añaden una de las razones del cambio: "Este espacio más grande nos da más posibilidades de crear productos, que es una de las ideas". Continúan explicando cuál es su objetivo: "La gran misión es mantener la calidad de siempre, a pesar del crecimiento. Nuestros valores es que no cambien. Incluso diría que este espacio nos permite mejorar la calidad".

Oferta de productos

Aunque su oferta será muy parecida, sí pondrán el foco en un tipo de servicio: "Enfocarnos para cositas para llevar. Lo guay es que tenemos la plaza enfrente con los banquitos que lo hace muy de barrio. Es lo que queríamos con la iglesia, la panadería y que puedan ver cómo trabajamos. Una de las cosas que mejor nos funcionan en comida para llevar son nuestros bocatas de focaccia". Tienen con jamón york y queso y de queso.

En sus mostradores también lucirán sus panes con masa madre de cultivo y más de 30 horas de fermentación natural. Su variedad se adapta a todos los gustos. De más sencillos a más arriegados. Cuentan con una oferta de 21 panes diferentes: aceitunas y romero; ajo, parmesano y ghee; algarroba y nueces; brioche; burger bun; caco, choco 70% y cranberry; centeno 100%; cúrcuma, pasas y sésamo; focaccia de cherrys; higos y almendras; integral xeixa 100%; keto, molde vegano; morado con pistachos y dátiles; nuestro integral; semillas activadas; ses illes; shokupan; sin gluten 100% masa madre; trigos ancestrales; y Uco Sourdorough.

Mientras elaboran panes. / B.RAMON / DMA

Su repostería, que tiene la particularidad de que es, o bien 100% masa madre, o bien sin gluten, sin lactosa, sin grasas y sin azúcares procesados, es muy concreta con hasta 15 productos diferentes. Algarroba roll; babka de chocolate; banana bread; brownie; carrot cake pop; cookies almendras y limón; croissant pistacho; granola; choco cookies; muffin de calabaza especiada, de matcha & limón y vegano; napolitana de chocolate; paquetitos salados con higos y queso de cabra; y suizo de jamón y queso.

Lugar y horario

La primera panadería que abrieron fue UCO Bakery Central en la calle Berenguer de Sant Joan, en el barrio de Bonaire en Palma. Su horario es de martes a viernes de 08:30 a 18:30 horas de martes a viernes y los sábados de 09:00 a 14:30.

Su segunda ubicación está en la Plaça del Comtat del Rosselló en el Olivar. A diferencia de la primera, levanta la persiana 30 minutos más tarde cada día, a las 09:00.

La tercera apertura fue UCO Bakery Portals en 2024. Es la primera fuera de Palma y está ubicada en Portals Nous, en Calvià. Su horario es algo más reducido. De martes a viernes es de 08:30 a 16 horas y los sábados de 08:30 horas a 14:30.

Y su nuevo establecimiento, UCO Bakery Obrador, la inauguran el 17 de febrero en Avenida Argentina en Palma. Al lado de la Parroquia Sant Sebastià y Plaza Madrid. Su horario es el mismo que en la Central.