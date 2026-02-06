Sa Rueta 2026: consulta los cortes de tráfico y desvíos de autobuses de este domingo en Palma

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial de tráfico este domingo con motivo de la celebración de sa Rueta.

El carnaval infantil de Palma contará con más de 33 actividades repartidas por distintas zonas del centro y afectará a vías comoLa Rambla, la plaza Weyler, la calle Unió, la plaza de Joan Carles I y la avenida de Jaume III hasta la calle Concepció

Calles cortadas

Cort ha organizado más de 33 actividades para celebrar sa Rueta 2026. / Guillem Bosch

El dispositivo especial de tráfico estará activo desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, según ha informado el Ayuntamiento de Palma. Durante este horario se prevé cerrar el cierre total del Passeig des Born desde la Plaça de la Reina y el cierre total de La Rambla. Además, se restringirán los accesos a la plaza de Cort desde las calles de la Victòria y de la Cadena.

En la avenida Jaume III se establecerán cortes parciales a la altura del Passeig Mallorca y un cierre total a partir de la calle Bonaire. También se habilitarán cortes parciales en Via Roma y Avenidas para desviar la circulación.

Asimismo, no se podrá estacionar en La Rambla, plaça del Mercat, calle de la Unió, avenida de Jaume III (hasta calle Bonaire) y el Passeig des Born. Además, el parking de la Plaça Major cerrará los accesos de entrada y salida por La Rambla.

Desvíos de auobuses

Desde las 7 hasta las 16 horas, varias líneas de autobuses modificarán sus recorridos a su paso por el centro de Palma. las línesas afectadas serán L3, L4, L7, L20, L25 y L35.

Además, quedarán anuladas las paradas 7, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.