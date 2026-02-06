Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida ecotasaCondenados directora IES AndratxBurocracia y control en viviendaInquiokupa Joan MonjoInspección farmaciaAccidente laboral Rafa Nadal Academy
instagramlinkedin

Sa Rueta 2026: consulta los cortes de tráfico y desvíos de autobuses de este domingo en Palma

El dispositivo especial de tráfico estará activo desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde

La Policía Local de Palma pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico el próximo domingo.

La Policía Local de Palma pondrá en marcha un dispositivo especial de tráfico el próximo domingo.

E. Calvo

Duna Márquez

La Policía Local de Palma y la Empresa Municipal de Transportes (EMT) han programado un dispositivo especial de tráfico este domingo con motivo de la celebración de sa Rueta.

El carnaval infantil de Palma contará con más de 33 actividades repartidas por distintas zonas del centro y afectará a vías comoLa Rambla, la plaza Weyler, la calle Unió, la plaza de Joan Carles I y la avenida de Jaume III hasta la calle Concepció

Calles cortadas

Búscate en las mejores imágenes de Sa Rueta 2025.

Cort ha organizado más de 33 actividades para celebrar sa Rueta 2026. / Guillem Bosch

El dispositivo especial de tráfico estará activo desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde, según ha informado el Ayuntamiento de Palma. Durante este horario se prevé cerrar el cierre total del Passeig des Born desde la Plaça de la Reina y el cierre total de La Rambla. Además, se restringirán los accesos a la plaza de Cort desde las calles de la Victòria y de la Cadena.

En la avenida Jaume III se establecerán cortes parciales a la altura del Passeig Mallorca y un cierre total a partir de la calle Bonaire. También se habilitarán cortes parciales en Via Roma y Avenidas para desviar la circulación.

Asimismo, no se podrá estacionar en La Rambla, plaça del Mercat, calle de la Unió, avenida de Jaume III (hasta calle Bonaire) y el Passeig des Born. Además, el parking de la Plaça Major cerrará los accesos de entrada y salida por La Rambla.

Desvíos de auobuses

Desde las 7 hasta las 16 horas, varias líneas de autobuses modificarán sus recorridos a su paso por el centro de Palma. las línesas afectadas serán L3, L4, L7, L20, L25 y L35.

Noticias relacionadas y más

Además, quedarán anuladas las paradas 7, 986, 1048, 53, 105, 104, 54, 52, 106, 107, 50 y 108.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
  2. Los vecinos de Santa Pagesa de Palma marchan en silencio por la paz
  3. Un llamativo cartel anticipa la apertura de un nuevo negocio en el antiguo restaurante Pequeño Mundo en Palma
  4. Palma da un primer paso para soterrar la Vía de Cintura al aprobar un estudio de viabilidad
  5. Vuelve la Fira del Ram: días de apertura y horarios
  6. Una ruta por Nuredduna: los solares y edificios de alto standing que reflejan su transformación
  7. Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
  8. El abandono del Castillo de Bellver pasa factura al Ayuntamiento de Palma: 3,1 millones para recuperar el bosque y los accesos

Palma celebra los 95 años del túnel ferroviario olvidado bajo la ciudad

Sa Rueta 2026: consulta los cortes de tráfico y desvíos de autobuses de este domingo en Palma

Sa Rueta 2026: consulta los cortes de tráfico y desvíos de autobuses de este domingo en Palma

Desplante de policías locales de Palma a Jaime Martínez en un acto: "En lugar de dar la cara, nos evita"

Desplante de policías locales de Palma a Jaime Martínez en un acto: "En lugar de dar la cara, nos evita"

¿Lloverá en Palma en sa Rueta? Esto dice la Aemet

¿Lloverá en Palma en sa Rueta? Esto dice la Aemet

El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico

El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico

Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración

Boom de supermercados de productos internacionales en Palma: dónde están y qué productos se buscan más

Boom de supermercados de productos internacionales en Palma: dónde están y qué productos se buscan más

Jaime Martínez apela al Gobierno por los asentamientos de sin techo en Palma: "El 60% son extranjeros irregulares"

Jaime Martínez apela al Gobierno por los asentamientos de sin techo en Palma: "El 60% son extranjeros irregulares"
Tracking Pixel Contents