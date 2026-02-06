Palma celebra los 95 años del túnel ferroviario olvidado bajo la ciudad

Este jueves 5 de febrero se han cumplido 95 años de la puesta en marcha de la línea del Puerto de Palma, una infraestructura ferroviaria que cruzaba la ciudad y llegaba hasta los muelles, donde se descargaban las mercancías procedentes del interior de la isla.

Según ha explicado en un comunicado Miquel Angel Riera i Ximenis, presidente de la asociación Amics del Ferrocarril, se trata de una línea que, desde sus inicios "fue prioritaria para el Ferrocarril de Mallorca, ya que debía permitir el acceso directo de las mercancías al puerto".

El túnel, inaugurado el 5 de febrero de 1931, fue utilizado durante la Guerra Civil como refugio antiaéreo, motivo por el cual se habilitaron accesos en la plaza Major y junto al Teatre Principal. La línea dejó de utilizarse en 1965, año en el que se realizaron los últimos viajes.

Modificaciones a lo largo de los años

Riera ha explicado también que el túnel original ha sufrido dos modificaciones a lo largo del tiempo. La primera se produjo con la construcción de los aparcamientos de la plaza Major, cuando el trazado fue parcialmente cortado.

La segunda modificación la sufrió al construirse el aparcamiento de la plaza del Olivar, donde se cortaron 80 metros de túnel, "condenándolo de manera consciente", según el presidente de la asociación.

A pesar de ello, el túnel sigue siendo accesible y visitable desde la salida del Puerto, bajo las murallas, hasta los aparcamientos de la plaza Major, y también el tramo desde dicha plaza hasta el Mercado del Olivar.

Primeros pasos hacia su recuperación

Hace más de dos años, en diciembre de 2023, el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, señaló que Cort estudiaría recuperar el túnel del tren en el marco de la reforma integral de la plaza Major. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha anunciado ninguna novedad al respecto. Para Riera, esta rehabilitación representa "una oportunidad de oro", al tratarse de una estructura que "no debería convertirse en un lugar de paso, sino en un espacio cultural y turístico a la vez, donde la gente de aquí y la de fuera aprendamos y se muestre el músculo cultural de Palma".

Según el presidente de Amics del Ferrocarril, se trataría del Túnel de la Historia, ya que su recorrido permitiría conectar el museo marítimo de ses Voltes con la Almudaina, la Catedral y el Museo de Arte Sacro. En definitiva, un túnel que aportaría valor tanto a la plaza Major como al conjunto de la ciudad.