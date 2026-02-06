Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Subida ecotasaCondenados directora IES AndratxBurocracia y control en viviendaInquiokupa Joan MonjoInspección farmaciaAccidente laboral Rafa Nadal Academy
instagramlinkedin

Palma celebra los 95 años del túnel ferroviario olvidado bajo la ciudad

Inaugurado en 1931, esta línea ferroviaria lleva cerrada desde 1965

El túnel del ferrocarril que atraviesa Palma cumple 95 años

El túnel del ferrocarril que atraviesa Palma cumple 95 años

Ver galería

Palma abrirá a los ciudadanos el antiguo túnel del tren entre la plaza Major y el Parc de la Mar /

Redacción Digital

Este jueves 5 de febrero se han cumplido 95 años de la puesta en marcha de la línea del Puerto de Palma, una infraestructura ferroviaria que cruzaba la ciudad y llegaba hasta los muelles, donde se descargaban las mercancías procedentes del interior de la isla.

Según ha explicado en un comunicado Miquel Angel Riera i Ximenis, presidente de la asociación Amics del Ferrocarril, se trata de una línea que, desde sus inicios "fue prioritaria para el Ferrocarril de Mallorca, ya que debía permitir el acceso directo de las mercancías al puerto".

El túnel, inaugurado el 5 de febrero de 1931, fue utilizado durante la Guerra Civil como refugio antiaéreo, motivo por el cual se habilitaron accesos en la plaza Major y junto al Teatre Principal. La línea dejó de utilizarse en 1965, año en el que se realizaron los últimos viajes.

Modificaciones a lo largo de los años

Riera ha explicado también que el túnel original ha sufrido dos modificaciones a lo largo del tiempo. La primera se produjo con la construcción de los aparcamientos de la plaza Major, cuando el trazado fue parcialmente cortado.

La segunda modificación la sufrió al construirse el aparcamiento de la plaza del Olivar, donde se cortaron 80 metros de túnel, "condenándolo de manera consciente", según el presidente de la asociación.

A pesar de ello, el túnel sigue siendo accesible y visitable desde la salida del Puerto, bajo las murallas, hasta los aparcamientos de la plaza Major, y también el tramo desde dicha plaza hasta el Mercado del Olivar.

Primeros pasos hacia su recuperación

Hace más de dos años, en diciembre de 2023, el regidor de Urbanismo y Vivienda, Óscar Fidalgo, señaló que Cort estudiaría recuperar el túnel del tren en el marco de la reforma integral de la plaza Major. Hasta el momento, el Ayuntamiento no ha anunciado ninguna novedad al respecto. Para Riera, esta rehabilitación representa "una oportunidad de oro", al tratarse de una estructura que "no debería convertirse en un lugar de paso, sino en un espacio cultural y turístico a la vez, donde la gente de aquí y la de fuera aprendamos y se muestre el músculo cultural de Palma".

Noticias relacionadas y más

Según el presidente de Amics del Ferrocarril, se trataría del Túnel de la Historia, ya que su recorrido permitiría conectar el museo marítimo de ses Voltes con la Almudaina, la Catedral y el Museo de Arte Sacro. En definitiva, un túnel que aportaría valor tanto a la plaza Major como al conjunto de la ciudad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Agente inmobiliario, sobre Pere Garau: 'Los escandinavos compran pisos aquí porque es más barato que Santa Catalina
  2. Los vecinos de Santa Pagesa de Palma marchan en silencio por la paz
  3. Un llamativo cartel anticipa la apertura de un nuevo negocio en el antiguo restaurante Pequeño Mundo en Palma
  4. Palma da un primer paso para soterrar la Vía de Cintura al aprobar un estudio de viabilidad
  5. Vuelve la Fira del Ram: días de apertura y horarios
  6. Una ruta por Nuredduna: los solares y edificios de alto standing que reflejan su transformación
  7. Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración
  8. El abandono del Castillo de Bellver pasa factura al Ayuntamiento de Palma: 3,1 millones para recuperar el bosque y los accesos

Palma celebra los 95 años del túnel ferroviario olvidado bajo la ciudad

Sa Rueta 2026: consulta los cortes de tráfico y desvíos de autobuses de este domingo en Palma

Sa Rueta 2026: consulta los cortes de tráfico y desvíos de autobuses de este domingo en Palma

Desplante de policías locales de Palma a Jaime Martínez en un acto: "En lugar de dar la cara, nos evita"

Desplante de policías locales de Palma a Jaime Martínez en un acto: "En lugar de dar la cara, nos evita"

¿Lloverá en Palma en sa Rueta? Esto dice la Aemet

¿Lloverá en Palma en sa Rueta? Esto dice la Aemet

El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico

El Consell cede a Cort una parcela de 13.000 metros cuadrados junto a la Vía de Cintura para desarrollar el futuro Jardín Botánico

Abren dos supermercados asiáticos en Palma con un sorteo de inauguración

Boom de supermercados de productos internacionales en Palma: dónde están y qué productos se buscan más

Boom de supermercados de productos internacionales en Palma: dónde están y qué productos se buscan más

Jaime Martínez apela al Gobierno por los asentamientos de sin techo en Palma: "El 60% son extranjeros irregulares"

Jaime Martínez apela al Gobierno por los asentamientos de sin techo en Palma: "El 60% son extranjeros irregulares"
Tracking Pixel Contents