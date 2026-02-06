Desplante de policías locales de Palma a Jaime Martínez en un acto: "En lugar de dar la cara, nos evita"

Sindicatos de la Policía Local de Palma han protestado este jueves contra el alcalde Jaime Martínez en un acto en PalmaActiva "por su falta de compromiso" con el Plan de Ordenación de la plantilla que debía haber entrado en vigor el pasado 1 de enero. Los representantes de los agentes se han levantado de sus asientos y han dado la espalda a Martínez cuando se disponía a intervenir para presentar el Plan de Fomación del Ayuntamiento para este 2026.

"Se le ha caído el micro de los nervios, pero no ha hecho ninguna mención a la protesta", han lamentado CCOO, UGT, CSIF y SPPME. Asimismo, han expresado su enfado porque Martínez se ha negado a hablar con ellos cuando ha accedido a la sede de PalmaActiva. "Hemos estado en la puerta de entrada con la intención única y pacífica de saludar a nuestro alcalde y preguntarle por el Plan de Ordenación. Pero al vernos, en lugar de dar la cara y hablar con nosotros, nuestro 'jefe' de Policía Local, Jaime Martínez, ha decidido entrar por la puerta de salida con la intención única y exclusiva de evitar nuestro saludo y preguntas", han subrayado los sindicatos.

Los sindicatos advierten de que seguirán protestando hasta que se apruebe el Plan de Ordenación. / DM

"Nos parece vergonzoso que desde el actual equipo de gobierno se evite cualquier contacto con los representantes sindicales. No somos terroristas, solo queremos respuestas y soluciones. No vamos a callar ni a parar, estamos empezando a hacernos presentes en la vida política de nuestro alcalde, insistiremos e iremos aumentando presencia y visibilidad para dar voz al colectivo. Y seguiremos insistiendo para que se dé una solución a la ciudadanía con la seguridad no se juega", advierten estos representantes sindicales.

Cort no se marca fechas

En diciembre Cort tuvo que suspender la aprobación y entrada en vigor del nuevo Plan de Ordenación al verse incapaz de implementar a tiempo los profundos cambios que implica en cuanto al rediseño de los horarios y funciones de sus más de 800 agentes.

"El problema ha sido la presentación del documento final. En la mesa de negociación los técnicos del Ayuntamiento intervinieron y nos comentaron que la documentación tenía algunas carencias y que se tenían que precisar algunas cuestiones. Creamos una comisión intrerdisciplinar y a partir de aquí se empezó a trabajar para mejorar el documento y que tuviera todas las características que nos pedían los técnicos", destacó entonces la regidora de Govern Interior, Mercedes Celeste.