Cort inicia las obras de reforma de la plaza de Les Meravelles en la Platja de Palma

Esta intervención cuenta con un presupuesto de 1,9 millones de euros financiados con el Impuesto de Turismo Sostenible y tiene un plazo de ejecución de 10 meses

Obras de reforma de la plaza de Les Meravelles.

Obras de reforma de la plaza de Les Meravelles.

Redacción Palma

Palma

El Ayuntamiento de Palma ha iniciado las obras de reforma y renaturalización de la plaza de Les Meravelles, unas actuaciones enmarcadas en el Plan Global de Actuación de Platja de Palma. La intervención, con un plazo de ejecución de diez meses, cuenta con un presupuesto total de 1.907.102 euros, financiados con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

Cabe recordar que la nueva propuesta de diseño contempla, en líneas generales, mantener los accesos exteriores y las jardineras perimetrales, mientras que en el interior del parque se plantea una intervención integral para eliminar cualquier desnivel.

También se llevará a cabo la demolición de muros, así como los desmontes y terraplenes necesarios, con el objetivo de evitar grandes escalas y pendientes, y garantizar la accesibilidad universal.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de diez meses.

Los trabajos cuentan con un plazo de ejecución de diez meses.

Asimismo, se renovará por completo el pavimento, tanto en el interior como en el exterior del parque, incluyendo el asfaltado del tramo de la calle Maravillas comprendido entre la calle Llaüt y la primera línea de playa. El proyecto contempla, además, reparaciones puntuales en el boulevard del Camí de les Meravelles, en la calle Llaüt y la calle San Ramón Nonato.

Igualmente, se actuará sobre la acera exterior del parque en la calle de Les Meravelles, donde se instalará un nuevo pavimento que reducirá la altura de la acera, mejorando la accesibilidad.

En cuanto a la vegetación, se plantará nuevo arbolado y especies arbustivas, acompañadas por una red de riego renovada. El parque también se dotará de nuevos juegos infantiles y elementos biosaludables, así como de una nueva pérgola que proporcionará sombra y espacios de descanso.

Reforma integral de la fuente

Finalmente, se abordará una reforma integral de la fuente de agua existente, construyendo una nueva integrada en el pavimento, con chorros de agua que emergerán del suelo.

"Con esta reforma de la plaza, el Consistorio avanza en las actuaciones recogidas en el Plan Global de Actuación de Platja de Palma, una hoja de ruta real, viva y transversal que busca mejorar la calidad, sostenibilidad y competitividad de esta zona madura", ha indormado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

